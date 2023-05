Procès du docteur Tazi: les temps forts de l’audience de ce jeudi 25 mai

Le procès du docteur Hassan Tazi se poursuit. Durant la troisième audience qui s’est tenue ce jeudi 25 mai 2023 à la cour d’appel de Casablanca, le juge Ali Torchi a décidé de poursuivre le procès le 6 juillet. Les déclarants et le directeur des ressources humaines de la clinique du docteur Tazi sont appelés à la barre à la même date.

La défense de ce chirurgien plastique inculpé dans une affaire de traite d’être humains, abus de faiblesse, escroquerie, falsification de documents commerciaux et de dossiers, a demandé un délai supplémentaire pour examiner des pièces confidentiels évoquées par l’avocat des plaignants.

«Lors de la précédente audience du procès, nous avions demandé à ce que la défense puisse analyser ces pièces. Nous les avons reçus hier soir à peine. C’est-à-dire à quelques heures de la reprise du procès. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé le report du verdict» a déclaré pour Le360 Fatema Zahra Ibrahimi, du comité de défense du docteur Tazi, à l’issue d’une audience qui a duré trois heures.

Pour rappel, il s’agit de la troisième audience de ce procès qui s’est ouvert le 13 avril dernier. Hassan Tazi, son épouse, son frère et quatre employés de la clinique sont en prison depuis 14 mois. Les peines encourues sont lourdes. La plupart des coaccusés ont été poursuivis pour les mêmes chefs d’inculpation auxquels il faut ajouter celui de la constitution de bande criminelle.

Plusieurs victimes, les patients du célèbre chirurgien plasticien dont les images et des séquences vidéo ont été utilisées par le mis en cause pour la promotion de sa clinique. Après, ce sont des dizaines d’hommes et de femmes d’affaires et des personnes aisées qui ont également déposé plainte contre le médecin et son réseau.

Toutes ces personnes ont déposé plainte pour escroquerie. Elles ont assuré avoir donné d’importantes sommes d’argent au personnel et aux responsables de la clinique, qui soi-disant, récoltait des dons pour financer des opérations chirurgicales au profit de patients démunis.