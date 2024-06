Prisons: les détenus autorisés à recevoir des paniers-repas dès le 2ème jour de Aïd Al-Adha

Le siège de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), à Rabat.

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a autorisé, de manière exceptionnelle, les détenus à recevoir des paniers de denrées alimentaires dès le 2ème jour de Aïd Al-Adha et pendant une semaine, indique l’institution dans un communiqué. La mesure concerne également les détenus étrangers qui pourraient bénéficier de paniers fournis par les chancelleries de leurs pays d’origine.

Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécessaires aux détenus pour leur permettre de contacter leurs familles et les informer des conditions et de la date programmée pour l’introduction dudit panier, ajoute la même source.

Dans ce cadre, la DGAPR appelle les familles des détenus à «faire preuve de sérieux et de responsabilité» pour ne pas dévier cette opération de «ses objectifs humanitaires, de ses significations religieuses et de ses portées sociales» et d’éviter d’introduire dans ces paniers-repas tout produit susceptible de constituer une menace à la sécurité des établissements pénitentiaires.