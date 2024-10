Plus de 72 kilogrammes de cocaïne saisis au port Tanger Med et au poste-frontière de Guerguerat

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de drogue et de substances psychotropes, deux opérations distinctes ont été menées ce samedi 26 octobre par les services de la Sûreté nationale et des Douanes, respectivement au port de Tanger Med et au poste-frontière de Guerguerat, au sud de Dakhla. Ces deux interventions ont permis la saisie de 72,18 kilogrammes de cocaïne.

La première opération, réalisée au poste-frontière de Guerguerat, a conduit à la découverte de 197 plaquettes de cocaïne, pesant au total 55,95 kg, dissimulées dans un camion de transport international de marchandises en provenance d’un pays d’Afrique subsaharienne, et dont le chauffeur, âgé de 55 ans, a été arrêté, précise une source sécuritaire.

Lors de la seconde opération, au port de Tanger Med, des procédures de contrôle menées par les éléments de la police et des douanes sur un conteneur en provenance d’un pays d’Amérique latine ont abouti à la saisie de 14 plaquettes de cocaïne, d’un poids total de 16,23 kg, ajoute la même source.

Les services de la police judiciaire ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les individus impliqués dans cette tentative de trafic et de retracer les itinéraires ainsi que les destinations de la drogue, en coordination avec les bureaux d’Interpol dans les pays concernés par le trajet de ces cargaisons.