Oriental: découverte d’un corps démembré près de la frontière avec l’Algérie

Les éléments de la gendarmerie et de la police judiciaire opérant dans l’Oriental ont entamé une véritable course contre la montre pour élucider une affaire liée à la découverte d’un corps découpé, trouvé près de la frontière avec l’Algérie. Le corps a été retrouvé sur l’une des rives du Oued Kiss, qui passe par les deux villes frontalières d’Ahfir et de Boukanoun.

Assabah, qui rapporte les détails de cette affaire dans son numéro du lundi 24 juillet, indique qu’une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale d’Ahfir, de Berkane et d’Oujda, ainsi que par la police judiciaire de cette dernière ville, après avoir été informés, vendredi dernier, de la découverte du corps. Les sources du journal soulignent que c’est un berger, interpellé par une odeur nauséabonde près de l’Oued, qui a découvert la dépouille. En effet, en se rapprochant, il est tombé sur un grand sachet contenant les membres d’un corps humain. Il a alors rapidement informé les services de la gendarmerie d’Ahfir, qui se sont rendus sur les lieux.

Les premiers éléments font état du corps démembré d’une jeune femme âgée entre 20 et 30 ans, emballé avec précision dans un sachet noir. Il est entré en décomposition, d’où l’odeur qui a interpellé le berger et a permis sa découverte. Pour l’heure, les enquêteurs sont encore à la recherche de la tête et des mains, qui ne se trouvaient pas dans le sachet. D’ailleurs, cela laisse supposer que les auteurs de ce crime ont tenté de compliquer l’enquête en séparant certains membres du reste du corps, dans l’espoir de dissimuler l’identité de la victime.

Alors que l’enquête s’est poursuivie tout le week-end, les sources d’Assabah pensent que le crime n’a pas eu lieu dans la région, cette dernière étant connue pour son calme. Le lieu où a été découvert le corps ne semble pas non plus avoir été choisi par hasard, puisqu’il est proche d’un carrefour de plusieurs routes menant vers des zones très fréquentées en cette période de l’année, comme les plages de Saidia ou encore de Nador. A cela s’ajoute également la proximité avec la frontière algérienne, soit autant d’éléments que les enquêteurs devront prendre en compte afin d’élucider rapidement cette affaire et de parvenir à identifier à la fois la victime et le tueur.