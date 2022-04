© Copyright : MAP

La simple fuite d’une chasse d’eau peut consommer jusqu’à 220.000 litres d’eau potable par an. C'est pourquoi le ministère de l'Equipement et de l'Eau, dirigé par le ministre istiqlalien Nizar Baraka, lance une vaste campagne de sensibilisation à la nécessité d'économiser l'eau.

Le ministère de l’Equipement et de l’Eau lance une grande campagne de sensibilisation des citoyens à la nécessité d’économiser l’eau. Les Marocains devront ainsi apprendre à lutter contre le gaspillage de cette précieuse ressource, et adopter les bons gestes.

«Une simple fuite d’une chasse d’eau peut consommer jusqu’à 220.000 litres d’eau potable par an et le lavage hebdomadaire d’une voiture à «grande eau», jusqu’à 260.000 litres d’eau par an, avec un coût de plus de 2.300 dirhams sur la facture d’eau annuelle», rappelle le communiqué du département dirigé par Nizar Baraka, diffusé ce jeudi 31 mars 2022.

Cette campagne de sensibilisation insiste également sur la nécessité de privilégier des gestes simples et de bonnes habitudes pour économiser l’eau potable, comme par exemple installer des «mousseurs» qui ne coûtent que quelques dirhams, et qui permettent d’économiser jusqu’à 50% de sa consommation sur les robinets, le lavage de la vaisselle quotidienne dans un récipient plutôt qu’en laissant couler l’eau du robinet... Toutes ces mesures permettent jusqu’à 80% d’économie d’eau.

Il faut aussi vérifier ses installations pour s’assurer qu'il n’existe aucune fuite, c'est là également une manière d’éviter des gaspillages inutiles.

Le ministère de l’Equipement et de l’Eau s’adresse également aux acteurs économiques, afin qu’ils prennent conscience de l’impérieuse nécessité d’économiser l’eau.

Cette campagne de sensibilisation à large échelle sera diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux, au cours des deux mois à venir.