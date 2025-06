Naissance d’une nouvelle organisation dédiée aux vétérinaires

Un collectif de vétérinaires a proclamé, ce lundi 23 juin à Marrakech, la fondation d’une nouvelle entité baptisée «Alliance vétérinaire marocaine». Cette annonce s’est accompagnée de la diffusion d’un communiqué public, «L’Appel du vétérinaire», mettant en lumière l’héritage de la «génération des pionniers» à l’origine de la loi encadrant l’exercice de la médecine vétérinaire. «Un cadre législatif aujourd’hui fragilisé par des dissensions internes, allant jusqu’à se traduire par des contentieux judiciaires», rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 26 juin.

Selon des sources du quotidien, Badre Tnachri Ouazzani, président de l’Ordre national des vétérinaires, aurait immédiatement engagé le dialogue avec les responsables de cette nouvelle Alliance dès son officialisation. Une réaction prompte, motivée par la volonté d’éviter toute scission au sein de l’institution qu’il dirige. Cette initiative intervient dans un climat particulièrement tendu parmi les praticiens du secteur public, exacerbé par leur exclusion récente de la campagne de numérotation du bétail, désormais placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.

À ces frustrations s’ajoutent la restriction des autorisations de vaccination pour les bovins et ovins, ainsi qu’une polémique persistante «autour de l’accès aux rapports financiers de l’Ordre, dénoncée depuis des années par la profession». «L’Appel du vétérinaire» insiste sur la nécessité de répondre aux attentes d’une communauté en quête de changement et de cohésion, soulignant que l’Alliance incarne cette aspiration à combler un vide structurel.

La création de cette nouvelle structure résulterait d’une série de concertations ayant permis d’en définir les fondements et les ambitions avant sa divulgation publique. «L’Alliance s’engage ainsi à fédérer les positions communes, défendre les droits des vétérinaires et préserver leurs spécificités, à travers la mise en œuvre de programmes concrets et transversaux», souligne Al Akhbar.

Dans un élan d’inclusivité, son bureau invite l’ensemble des associations professionnelles, piliers historiques de la filière, à rejoindre ce mouvement. Les membres fondateurs de l’Alliance appellent à la protection des acquis, à la garantie de conditions de travail dignes et à une rémunération à la hauteur de leur engagement.