Nador: arrestation du cerveau d’une opération d’évasion spectaculaire

Les éléments de la police, relevant des services de la Sûreté régionale de Nador, ont procédé ce week-end à l’arrestation d’un individu, soupçonné d’être le cerveau d’une opération de fuite spectaculaire, lors de laquelle un homme recherché avait été exfiltré à bord d’une ambulance.

Cette affaire a largement été relayée sur les réseaux sociaux, suscitant, pendant plusieurs jours, un vif émoi.

Citant des sources policières dans son numéro du lundi 5 mai, le quotidien Assabah explique que l’arrestation du suspect, décrit comme un «professionnel» du trafic de drogue, a été rendue possible grâce à des informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST).

L’homme serait impliqué dans plusieurs délits, notamment la possession et la distribution de stupéfiants et de psychotropes et d’un accident mortel de la circulation.

Mais, l’affaire la plus spectaculaire dans laquelle il serait impliqué, est l’évasion organisée de son complice depuis une ambulance, dans une opération qualifiée par les sources d’Assabah de «dangereuse et finement orchestrée».

Dans le détail, la publication rapporte que le mis en cause dirigeait un réseau de complices et, ensemble, ils auraient planifié, avec minutie, une intervention lors du transfert d’un des leurs vers un hôpital à bord d’une ambulance.

La fuite aurait été filmée par des téléphones mobiles, montrant la scène où l’ambulance est bloquée avant que le fugitif ne soit exfiltré, sous les yeux du personnel médical et des passants, dans une démonstration flagrante de défi à la loi.

Mais cette opération ne serait finalement qu’un épisode d’un long parcours criminel du suspect arrêté ce week-end.

Il faisait en effet l’objet de plusieurs mandats de recherche à l’échelle nationale, pour des affaires liées au trafic de drogue, à la formation d’un réseau criminel, à un accident mortel, ainsi qu’à des entraves au travail des équipes de secours et des services publics.

Le quotidien Assabah explique qu’il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire approfondie, sous la supervision du Parquet compétent.

L’objectif, d’après la même source, est de faire toute la lumière sur cette évasion inédite, et d’identifier tous les complices potentiels de ce réseau, soupçonné d’être actif dans le trafic de drogue dans le Nord du Royaume.

En attendant de connaître la suite qui sera donnée à cette affaire, le quotidien rappelle que l’intervention des forces de police intervient dans un contexte où les services de sécurité sont particulièrement actifs dans les zones nord du Royaume.

Des contrôles renforcés se poursuivent depuis quelques semaines à différents points de passage, notamment à Bab Melilia et au port de Beni Ansar.

Plusieurs tentatives de contrebande de marchandises et de stupéfiants ont d’ailleurs pu être déjouées par les services des douanes.

À Bab Melilia, les agents ont, par exemple, intercepté un lot de téléphones portables destinés au marché national sans autorisation légale.

Une autre équipe au port a, pour sa part, saisi des ordinateurs portables haut de gamme, introduits sans déclarations.

Ce même port a également été le théâtre d’une tentative de trafic de drogue, dans laquelle une importante quantité de stupéfiants avait été dissimulée, avec soin, dans un véhicule.

Le quotidien Assabah explique que cette opération a été avortée, grâce à la vigilance des douaniers, soulignant l’ampleur des efforts déployés pour lutter contre toutes formes de contrebande.

Les sources du quotidien mettent en avant la coordination entre les différentes forces de sécurité et les services douaniers, dans le cadre d’une approche sécuritaire intégrée de lutte contre le crime organisé, particulièrement dans les régions de l’Est et du Nord, considérées comme des points de transit majeurs pour les trafiquants, et les réseaux internationaux.