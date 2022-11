© Copyright : Khadija Sabbar / Le360

VidéoMoshe Sebbag, grand rabbin de la grande synagogue de la Victoire à Paris, participe au 9e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies. Il nous parle de sa participation et de sa perception de l’autre dans cette vidéo.

Les travaux du 9e Forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) se sont ouverts, ce mardi 22 novembre à Fès. Un millier de participants, entre délégations officielles, société civile, acteurs dans le champ d’action de l’alliance… prennent part à ce forum. Moshe Sebbag, grand rabbin de la grande synagogue de la victoire à Paris, dont le père est originaire de Meknès, compte parmi ces participants.

Approché par Le360, ce grand rabbin de la grande synagogue de la communauté juive en France, indique qu’il est arrivé à Fès pour parler des différences et des points communs entre les cultures, les religions et les civilisations. Il relève que c’est la diversité qui fait l’union.

«Ce n'est pas parce que nous pensons de la même façon, que nous disons la même chose, que nous sommes unis. C'est en découvrant la différence de l'autre que l'on peut tisser la paix. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour parler de la paix», explique Moshe Sebbag.

«Je ne vois jamais un conflit. J’essaie toujours de réfléchir à la solution. Je pense que nous partageons tous les mêmes valeurs. Lorsque j'aime l'autre, je ne l'aime pas parce que j'aimerais qu'il soit comme moi, c'est pour ce qu'il est, et c'est ce qui constitue les fondements de la paix et du respect mutuel», conclut-il.

Il convient de rappeler que c'est la première fois que le Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) se réunit sur le continent africain.

Le Forum, dont le thème est «Vers une alliance de paix: vivre ensemble comme une seule humanité», réunira plus de 50 ministres et chefs d'organisations internationales, des dirigeants politiques, des chefs religieux, des jeunes, des représentants du secteur privé et de la société civile, pour un échange d'idées sur un large éventail de problèmes mondiaux auxquels notre monde est confronté aujourd’hui.