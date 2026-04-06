Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 6 avril, avec des pluies attendues localement sur le Royaume

La plage de Taghazout, à quelques encablures de la ville d'Agadir.

Pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces sahariennes, le Souss, Rehamna, Abda et Chiadma.

– Ciel passagèrement nuageux avec quelques gouttes éparses dans le Rif, le Saiss, l’Atlas et les plateaux des phosphates et d’Oulmès.

– Températures assez élevées sur les plaines nord et centre, le Saiss et la vallée de Moulouya.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, le Souss, le Haouz, Rehamna, les régions centre, le Tangérois, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/24°C sur les provinces sud, le Saiss, les versants sud-est, le Souss, Rehamna et les plaines centre et de 12/16°C partout ailleurs.

– Température journalière en hausse sur la rive méditerranéenne et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Casablanca et Agadir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 avril 2026:

– Oujda min 13 max 30

– Bouarfa min 07 max 21

– Al Hoceima min 09 max 19

– Tétouan min 12 max 18

– Sebta min 16 max 19

– Mellilia min 13 max 18

– Tanger min 16 max 22

– Kénitra min 14 max 31

– Rabat min 15 max 28

– Casablanca min 16 max 27

– El Jadida min 14 max 26

– Settat min 15 max 29

– Safi min 14 max 26

– Khouribga min 14 max 28

– Béni Mellal min 15 max 29

– Marrakech min 15 max 32

– Meknès min 15 max 30

– Fès min 13 max 31

– Ifrane min 09 max 20

– Taounate min 18 max 31

– Errachidia min 11 max 25

– Ouarzazate min 12 max 25

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 16 max 24

– Es-Semara min 18 max 25

– Dakhla min 17 max 20

– Aousserd min 21 max 31

– Lagouira min 19 max 24

– Midelt min 13 max 21.