Société

Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 6 avril, avec des pluies attendues localement sur le Royaume

La plage de Taghazout, à quelques encablures de la ville d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 6 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/04/2026 à 05h56

Pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces sahariennes, le Souss, Rehamna, Abda et Chiadma.

– Ciel passagèrement nuageux avec quelques gouttes éparses dans le Rif, le Saiss, l’Atlas et les plateaux des phosphates et d’Oulmès.

– Températures assez élevées sur les plaines nord et centre, le Saiss et la vallée de Moulouya.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, le Souss, le Haouz, Rehamna, les régions centre, le Tangérois, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/24°C sur les provinces sud, le Saiss, les versants sud-est, le Souss, Rehamna et les plaines centre et de 12/16°C partout ailleurs.

– Température journalière en hausse sur la rive méditerranéenne et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Casablanca et Agadir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 avril 2026:

Oujda min 13 max 30

Bouarfa min 07 max 21

Al Hoceima min 09 max 19

Tétouan min 12 max 18

Sebta min 16 max 19

Mellilia min 13 max 18

Tanger min 16 max 22

Kénitra min 14 max 31

Rabat min 15 max 28

Casablanca min 16 max 27

El Jadida min 14 max 26

Settat min 15 max 29

Safi min 14 max 26

Khouribga min 14 max 28

Béni Mellal min 15 max 29

Marrakech min 15 max 32

Meknès min 15 max 30

Fès min 13 max 31

Ifrane min 09 max 20

Taounate min 18 max 31

Errachidia min 11 max 25

Ouarzazate min 12 max 25

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 16 max 24

Es-Semara min 18 max 25

Dakhla min 17 max 20

Aousserd min 21 max 31

Lagouira min 19 max 24

Midelt min 13 max 21.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/04/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

LEs contenus liés

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Articles les plus lus

1
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
2
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
3
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
4
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
5
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
6
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
7
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
8
Le lent déclin du centre-ville de Casablanca
Revues de presse

Voir plus