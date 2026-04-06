Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 6 avril, avec des pluies attendues localement sur le Royaume

Pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces sahariennes, le Souss, Rehamna, Abda et Chiadma.
– Ciel passagèrement nuageux avec quelques gouttes éparses dans le Rif, le Saiss, l’Atlas et les plateaux des phosphates et d’Oulmès.
– Températures assez élevées sur les plaines nord et centre, le Saiss et la vallée de Moulouya.
– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, le Souss, le Haouz, Rehamna, les régions centre, le Tangérois, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/24°C sur les provinces sud, le Saiss, les versants sud-est, le Souss, Rehamna et les plaines centre et de 12/16°C partout ailleurs.
– Température journalière en hausse sur la rive méditerranéenne et en baisse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Casablanca et Agadir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 avril 2026:
– Oujda min 13 max 30
– Bouarfa min 07 max 21
– Al Hoceima min 09 max 19
– Tétouan min 12 max 18
– Sebta min 16 max 19
– Mellilia min 13 max 18
– Tanger min 16 max 22
– Kénitra min 14 max 31
– Rabat min 15 max 28
– Casablanca min 16 max 27
– El Jadida min 14 max 26
– Settat min 15 max 29
– Safi min 14 max 26
– Khouribga min 14 max 28
– Béni Mellal min 15 max 29
– Marrakech min 15 max 32
– Meknès min 15 max 30
– Fès min 13 max 31
– Ifrane min 09 max 20
– Taounate min 18 max 31
– Errachidia min 11 max 25
– Ouarzazate min 12 max 25
– Agadir min 18 max 27
– Essaouira min 15 max 25
– Laâyoune min 16 max 24
– Es-Semara min 18 max 25
– Dakhla min 17 max 20
– Aousserd min 21 max 31
– Lagouira min 19 max 24
– Midelt min 13 max 21.