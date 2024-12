Météo. Brumes et nuages sur de nombreuses provinces ce mercredi 4 décembre, et températures en légère baisse

Oujda. Fondée vers 994 par le chef berbère Ziri Ibn Attia, au centre de la plaine d’Angad, la cité, qui compte une population de près de 410.000 habitants (recensement général de la population de 2014), est la dixième plus grande ville du Maroc. MAP





- Temps assez froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux.

- Formations brumeuses sur les plaines Nord et Centre, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmes, le sud du Rif et le nord de l’Oriental.

- Nuages bas assez denses avec bruine locale sur le nord de l’Oriental la nuit.

- Nuages d’altitude assez fréquents sur le Centre et le Sud du pays.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Oriental, les côtes Centre et sur le Sud.

- Chasse-poussières sur l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre 1/6°C sur l’Atlas, de 4/8°C sur le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 14/17°C sur les provinces Sud, le Souss et les côtes atlantiques Centre et de 11/14°C sur le reste du Royaume.

- Températures journalières en légère baisse sur la moitié Nord du Royaume.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 4 décembre 2024:

- Oujda min 12°C; max 18°C

- Bouarfa min 6°C; max 20°C

- Al Hoceima min 14°C; max 21°C

- Tétouan min 14°C; max 21°C

- Sebta min 14°C; max 18°C

- Mellilia min 16°C; max 19°C

- Tanger min 15°C; max 19°C

- Kénitra min 11°C; max 20°C

- Rabat min 14°C; max 20°C

- Casablanca min 14°C; max 20°C

- El Jadida min 13°C; max 22°C

- Settat min 12°C; max 21°C

- Safi min 13°C; max 24°C

- Khouribga min 12°C; max 20°C

- Béni Mellal min 7°C; max 20°C

- Marrakech min 7°C; max 24°C

- Meknès min 10°C; max 18°C

- Fès min 8°C; max 17°C

- Ifrane min 3°C; max 13°C

- Taounate min 12°C; max 18°C

- Errachidia min 8°C; max 22°C

- Ouarzazate min 6°C; max 23°C

- Agadir min 15°C; max 28°C

- Essaouira min 14°C; max 20°C

- Laâyoune min 11°C; max 28°C

- Es-Semara min 14°C; max 26°C

- Dakhla min 16°C; max 24°C

- Aousserd min 17°C; max 28°C

- Lagouira min 19°C; max 31°C

- Midelt min 8°C; max 16°C