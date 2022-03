Marrakech: la quatrième édition du Trophées Marocains du Monde du 18 au 20 mars

Dix-huit nominés sélectionnés à travers le monde concourent dans six catégories différentes: politique, monde de l’entreprise, société, sport, art et culture et recherche scientifique. Au total, ce sont six trophées qui sont remis lors d’une soirée de Gala. Un hommage sera rendu au leader scientifique Moncef Slaoui.

La quatrième édition du Trophées Marocains du Monde (TMM) organisée conjointement par BM Magazine, le magazine d’ici et d’ailleurs, et la Fondation Trophées Marocains du Monde se tiendra à Marrakech du 18 au 20 mars, au Palace Es Saadi. «Le concept est né de la volonté d’aller à contre-courant des clichés de l’immigré relayés à tort par certains médias. L’événement vise à faire valoir les modèles d’intégration réussis, tout en consolidant le réseau des Marocains du monde», résume Amal Daoud, chargé de communication de l'événement. Au programme, une conférence prévue le 19 mars 2022, dont le maître de cérémonie n’est autre que le chroniqueur et journaliste Rachid Mbarki, et qui sera diffusée en live sur les réseaux sociaux. La thématique de cette quatrième édition porte sur «les discriminations ou obstacles auxquels font face les citoyens d’origine marocaine au cours de leur parcours, particulièrement de leur vie professionnelle». Dix-huit nominés sélectionnés à travers le monde concourent dans six catégories différentes: politique, monde de l’entreprise, société, sport, art et culture et recherche scientifique. Au total, ce sont six trophées qui sont remis lors d’une soirée de gala organisée au Palace Es Saadi à Marrakech. Vidéo. Marocains du monde: entre amour du Maroc et de la moto, l’American Dream de Badre Oubaidah Cette quatrième édition, première de l’après-pandémie, verra la participation de Marocains du monde venant de France, de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne, du Royaume-Uni, des USA et d'Israël. Un hommage sera rendu au leader scientifique Moncef Slaoui, qui fera le déplacement des États-Unis pour assister à la cérémonie de remise des trophées. Cet hommage particulier lui sera rendu pour son apport planétaire à la découverte du vaccin contre le coronavirus. Donald Trump lui avait confié la charge de diriger la Warp Speed pour trouver le vaccin anti-covid. La chanteuse Neta Elkayam assistera également à la cérémonie et représentera l’héritage de la musique judéo-marocaine. A travers elle, TMM rendra un hommage à ce pan important de l’histoire culturelle du Maroc. «Les Marocains du monde représentent une immense richesse pour le pays. Nous avons voulu contribuer à ce que le regard sur cette communauté change», explique Amine Saad, fondateur de BM Magazine. «Sans oublier le rôle important que ces figures de l’immigration peuvent jouer en tant que véritables ambassadeurs du Maroc à l’étranger. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’organisation de l’événement a lieu au Maroc, ce qui revêt une grande symbolique», a-t-il conclu.

Par Ayoub Ibnoulfassih