Marrakech: en images, voici les causes de la mort des poissons du bassin des jardins de la Ménara

D’après les informations disponibles, il semble que l’alimentation inappropriée des poissons par les visiteurs soit la principale cause de ce drame. En effet, de nombreux visiteurs jettent des morceaux de pain sec dans le bassin pour nourrir les poissons. Ce geste, bien que bien intentionné, a des effets néfastes: le pain se décompose lentement, polluant l’eau, modifiant sa qualité, et favorisant la prolifération de bactéries nocives. Cette pollution a rendu la vie des poissons de plus en plus difficile, contribuant à leur décès.

Par ailleurs, des sources bien informées ont révélé que le bassin avait subi une longue interruption de son alimentation en eau. Ce problème pourrait être lié à la pénurie d’eau que traverse la région, exacerbée par la sécheresse sévère qui affecte le Maroc depuis plusieurs années, conséquence du changement climatique et du manque de précipitations.

La combinaison de ces facteurs a gravement dégradé l’habitat aquatique du bassin, entraînant la mort de nombreux poissons. Ce problème environnemental touche profondément l’un des sites les plus emblématiques de Marrakech.

Poissons morts dans le bassin des jardins de la Ménara. (M.Marfouk/Le360).

En réponse à cette problématique, les autorités locales ont lancé une enquête approfondie pour identifier les causes exactes de l’incident et prévenir de futurs problèmes. Elles ont également entrepris des actions de nettoyage du bassin et d’introduction d’eau propre, dans l’espoir de restaurer sa beauté et sa vitalité.

Lire aussi : Nzaha et tanjia aux Jardins de la Menara, un dimanche pas comme les autres à Marrakech

Cet incident souligne l’importance cruciale de sensibiliser les visiteurs à la préservation des écosystèmes aquatiques. La protection des jardins de la Ménara, véritable patrimoine historique et culturel de Marrakech, passe par le respect et la responsabilité collective dans la gestion de ses ressources naturelles.