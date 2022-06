© Copyright : DR

Dans le cadre de l'accompagnement de la réforme de la protection sociale, l’Ecole internationale de santé publique de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé organise une journée scientifique sur l’économie, financement et assurance de la santé le mercredi 22 juin 2022 de 9h30h à 16h30 à l’UM6SS (campus City-Anfa) à Casablanca.

Cette journée scientifique à laquelle prendront part différents experts nationaux et internationaux sera l’opportunité de discuter des sujets relatifs à l’économie, financement et assurance de la santé, et d'échanger des expertises et expériences en matière de protection sociale et de financement de la santé.

Deux thématiques principales figurent au programme de cette journée initiée par l’Ecole internationale de santé publique affiliée à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS).

- «Économie, assurance et financement de la santé», avec présentation de travaux de recherche et de synthèse, débats sur les implications pour les systèmes de santé et perspectives pour la régulation des politiques de santé.

- «L’évaluation médico-économique: quel intérêt pour la santé publique? Quel apport pour les systèmes de santé?».

L’Ecole Internationale de Santé Publique est spécialisée dans les domaines de la Santé Publique et du Management des Etablissements de Santé.

Sa mission essentielle est de former des cadres et agents de changement dans les systèmes de santé et d’appuyer ses formations par un programme de recherche et de production de nouvelles connaissances.