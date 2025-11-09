Logements de fonction: des dizaines d’anciens cadres de l’enseignement appelés à déguerpir

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, a donné son feu vert à son secrétaire général par intérim pour ouvrir le dossier sensible de l’occupation illégale des logements de fonction par d’anciens responsables du ministère. Certains d’entre eux, bien qu’à la retraite et propriétaires, continuent d’occuper des logements administratifs sans aucun droit, indique le quotidien Assabah dans son édition de ce lundi 10 novembre.

Selon des sources internes au ministère citées par Assabah, près d’une centaine de logements relevant du secteur de l’éducation nationale seraient toujours occupés par des responsables ayant quitté leurs fonctions ou ayant pris leur retraite sous les mandats de précédents ministres. Aucune procédure d’expulsion n’a été engagée contre eux, ce qui soulève de sérieuses questions sur la gouvernance au sein du ministère.

Les mêmes sources indiquent que le phénomène concerne de nombreux cadres régionaux et provinciaux, qui continuent d’occuper les logements qu’ils avaient reçus lorsqu’ils étaient en poste. Certains ont même attribué des logements à des proches ou à des personnes privilégiées au sein des académies, en violation des dispositions de la circulaire ministérielle n°40 qui encadre l’attribution de ces biens, écrit Assabah. La direction chargée des affaires générales, du budget et du patrimoine est interpellée.

Son inertie s’expliquerait en partie par la complaisance entre responsables. Certains directeurs régionaux refusent d’appliquer les procédures d’expulsion contre leurs homologues provinciaux, sachant qu’ils se trouvent eux-mêmes en situation irrégulière. Ce silence mutuel a contribué à pérenniser une situation d’abus de biens publics au sein du plus grand secteur social du pays, décrit Assabah.

Face à cette dérive, des voix se sont élevées au Parlement, notamment au sein de la commission de l’Éducation, pour réclamer la publication de la liste complète des occupants illégaux des logements de fonction et administratifs. Des députés estiment qu’il s’agit d’une question de transparence et de bonne gouvernance, rappelant qu’il est inacceptable qu’un responsable perçoive à la fois une indemnité de logement et occupe gratuitement une résidence appartenant à l’État. Une telle contradiction, soulignent-ils, sape la crédibilité des discours officiels sur la moralisation de la vie publique et la préservation des deniers publics.

Des parlementaires ont également appelé Mohamed Saad Berrada, dont l’agenda réformateur met en avant la gouvernance et la lutte contre la corruption, à faire preuve de fermeté et de clarté dans la gestion de ce dossier. Ils l’exhortent à garantir l’équité dans l’attribution des logements et à mettre fin au favoritisme pratiqué par certains responsables régionaux et provinciaux. Ce système d’attribution clientéliste a conduit à ce que de nombreux postes de cadres de l’administration éducative soient désormais dépourvus de logement, faute d’application des textes en vigueur. Dans un secteur censé donner l’exemple en matière d’éthique et de respect du bien commun, ces pratiques remettent en question la crédibilité des institutions éducatives et minent la confiance du citoyen dans l’école publique.