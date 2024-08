Les voitures de l’Etat sous haute surveillance

Des instructions et des consignes auraient été adressées aux services compétents de la police et de la gendarmerie afin de vérifier et de s’assurer que les véhicules de l’administration sont utilisés à des fins administratives.

La gestion de la flotte automobile des départements ministériels, des administrations publiques et des collectivités territoriales est de nouveau remise sur le devant de la scène médiatique et sur les réseaux sociaux. En effet, plusieurs vidéos véhiculées sur la Toile montrent des voitures de service garées dans des parkings des plages ou des lieux de loisirs et de divertissement, pendant cette période de vacances.

Pour freiner cette hémorragie et mettre un terme à ce phénomène, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 10 et 11 août, «des instructions et des consignes auraient été adressées aux services compétents de la police et de la gendarmerie afin de vérifier et de s’assurer que les véhicules de l’administration sont utilisés à des fins administratives». L’utilisation du véhicule automobile de l’administration doit être justifiée par un ordre de mission précisant notamment le périmètre de circulation, la destination et la nature de la mission.

Dans ce sillage, poursuit le quotidien, «des données communiquées par la Société Nationale des Transports et de la Logistique, qui gère le parc automobile de l’Etat, indiquent que les voitures de service occasionnent des dépenses annuelles de plus de 10 milliards de dirhams». Une enveloppe budgétaire qui serait revue à la hausse en raison de l’augmentation des prix des carburants ces dernières années, estiment les sources du quotidien.

Et de préciser «que le parc automobile national compte plus de 184.000 voitures de service, sachant que l’effectif des fonctionnaires, y compris le personnel des collectivités territoriales, n’est que d’environ 900.000 personnes, ce qui donne une voiture pour cinq fonctionnaires». «Le Maroc arrive en tête des pays qui utilisent des voitures de fonction, dépassant de loin le Japon, 3400 voitures pour plus de 5 millions de fonctionnaires, la Grande Bretagne, 3600 voitures de fonction, le Canada, (2600), les Etats Unis (72.000) et la France, (75.000)».