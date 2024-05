Le YouTouber Ilyas El Malki a passé sa première nuit en prison

Le 13 mai dernier, le Youtubeur Ilyas El Malki a passé sa première nuit en prison à l’établissement pénitentiaire de Sidi Moussa. Ce jour-là, le juge d’instruction près la Cour d’appel d’El Jadida a décidé de le poursuivre en état d’arrestation dans le cadre de l’affaire communément appelée «El Malki Vs El Bourkadi».

Comme le souligne le quotidien Assabah dans sa livraison du 15 mai, le Youtubeur a été transféré à la même prison où est détenu son «adversaire», l’autre partie de l’affaire, Mohamed El Taouil, plus connu sous le nom de Simo El Bourkadi. Ce dernier est condamné à huit mois de prison ferme dans une affaire de diffamation contre une femme et contre le frère d’El Malki.

Les deux hommes, El Malki et El Bourkadi, partageaient le même micro quand leurs relations étaient au beau fixe. La célébrité et l’augmentation du nombre des abonnés ont créé la tension entre les protagonistes marquée.

Dans les détails, Ilyas El Malki avait disparu des radars pendant près de sept mois après l’agression d’El Bourkadi. Le premier avait alors été placé en garde à vue pendant 48h après la plainte du second, déposée en septembre 2023.

El Bourkadi accuse El Malki d’agression avec arme blanche, et vol d’un téléphone et d’une somme de 1000 dirhams. Il lui reproche également d’avoir capturé des séquences et diffusé des paroles sans sa permission, rapportent les sources du journal.

Alors que la défense d’El Malki espérait requalifier les faits et libérer son client, ce dernier va devoir entamer une nouvelle étape judiciaire en étant désormais placé en détention préventive. D’après les sources du journal, son procès devrait s’ouvrir fin mai.