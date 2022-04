80% des infirmiers et techniciens de santé ont répondu à l’appel à la grève nationale des 2 et 3 mars, lancée par leur syndicat représentatif.

© Copyright : Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé

Le Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé a appelé à des sit-ins, du 19 au 22 avril 2022. Cet appel intervient à la suite de l’annonce faite par la Coordination syndicale des représentants du personnel médical, selon laquelle le ministère met actuellement en œuvre les conclusions de l’accord signé le 24 février. Explications.

Toujours opposé à l'accord qui avait été signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et plusieurs syndicats, le 24 février, le syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé appelle ses adhérents à des sit-ins du 19 au 22 avril et à manifester pendant les nuits des 25, 26, 27 et 28 avril devant les établissements de soins.

Dans un communiqué, le syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé menace, par ailleurs, de se lancer dans une deuxième grève nationale si le ministère de la Santé continue de refuser de s'asseoir à table pour un dialogue.

Cette décision intervient à la suite du dernier communiqué de la coordination syndicale des représentants du personnel médical, lequel a annoncé que le ministère de la Santé mettra prochainement en œuvre les conclusions de l’accord signé le 24 février.

L’accord, signé le jeudi 24 février dernier entre le gouvernement et plusieurs syndicats représentatifs, dans le contexte du dialogue social, ne répondrait pas, selon le syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé, à leurs revendications techniques et financières, et ne prend pas en considération les sacrifices auxquels ils ont consenti dans l'accomplissement de leur profession, tout au long des dernières années, et tout particulièrement depuis le début de la pandémie.

De plus, les infirmiers et les techniciens de santé représentés par ce syndicat dénoncent aussi le fait d'avoir été exclus des négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement dans le cadre du dialogue social et déplorent un déficit en ressources humaines.

Cet accord vise, selon le communiqué précédemment diffusé par le département du chef du gouvernement, à permettre aux infirmiers de bénéficier de l’avancement dans le cadre et le grade et de revoir à la hausse l'indemnité pour risques professionnels au profit des cadres administratifs et des techniciens de santé.

L’accord prévoit également de subventionner la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel de la santé pour qu’elle renforce ses prestations au profit des professionnels du secteur et de programmer la présentation, dans un bref délai, en Conseil de gouvernement d’un projet de décret relatif aux attachés scientifiques.

Il stipule aussi la poursuite du dialogue concernant les autres problématiques qui se posent, en vue de garantir une totale adhésion de l’ensemble des professionnels du secteur de la santé au grand chantier royal relatif à la couverture médicale.