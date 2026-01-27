Le procès en appel du tiktokeur algérien Raouf Belkacemi reporté à cause de la grève des avocats

Arrivé à Rabat à la veille du match des huitièmes de finale de la CAN 2025 organisée au Maroc, ayant opposé l’équipe d’Algérie à celle de la République Démocratique du Congo, le tiktokeur algérien Raouf Belkacemi, présenté comme un ambassadeur d’un pays haineux, a commis des actes répréhensibles au cours dudit match, en plein stade à Rabat.

Dans son édition du mercredi 28 janvier, le quotidien arabophone Al Akhbar revient sur cette affaire pour annoncer que le procès en appel de ce prévenu, prévu lundi dernier à Rabat, n’a pu avoir lieu à cause de la grève des avocats et, par conséquent, de l’absence du sien. La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat, devant laquelle il a comparu, a reporté l’examen de son appel à une date ultérieure.

Ce supporter algérien a été condamné, en première instance, le 19 janvier courant, à une peine de prison ferme de trois mois, en plus d’une amende de 500 dirhams. Il était poursuivi pour atteinte publique à la pudeur et pour avoir proféré des insultes et des propos contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Plusieurs personnes ont été prises à partie par ce tiktokeur algérien. Ces forfaits, qui ont suscité une vive indignation, ont été rapportés par le prévenu lui-même, qui les a diffusés en direct dans une vidéo choquante et provocatrice. Les images le montrant en train d’uriner sur les gradins du stade ont immédiatement conduit à son interpellation.

En attendant l’ouverture de son procès en appel, il restera en détention à la prison d’El Arjat 1 à Salé, où il est écroué depuis le 12 janvier. Pour rappel, ce supporter algérien a été libéré une première fois suite à son interpellation au stade, mais il a fini par être arrêté après la diffusion de vidéos salaces dans lesquelles il a étalé ses propos haineux et ses actes immoraux.

Pour rappel, un autre supporter algérien a été condamné à huit mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams par un tribunal de Marrakech. Le prévenu aurait publiquement déchiré un billet de banque marocain. Ce dernier risque, en appel, de voir sa peine portée à au moins deux années, au vu de la gravité de son acte.