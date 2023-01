Le Médiateur du Royaume appelle les administrations publiques à faciliter le règlement des problèmes des citoyens

«Répondez vite, en argumentant vos décisions et en accordant importance et intérêt aux doléances des citoyens afin de traduire le nouveau concept de l’autorité», a dit Mohamed Benalilou devant une centaine de représentants de son instance des différentes villes et régions du pays. Il s’est également adressé au chef du gouvernement à qui il a demandé l’autorisation de créer un «Observatoire chargé du suivi et de la mise en œuvre des actions».

Benalilou a fait savoir que son département est arrivé à réaliser 70% des actions prévues par sa stratégie. En 2021, a-t-il affirmé, l’instance de la médiation a reçu de toutes les régions du Royaume un total de 5.409 plaintes communiquées sous forme de correspondances, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente.

Le taux de traitement de ces correspondances a avoisiné les 112% et la durée de leur examen s’est étalée en moyenne sur 353 jours. Quant au taux de règlement définitif de ces dossiers, pour la plupart des «cas d’injustice», il a atteint 50,76%, le reliquat concernant des doléances injustifiées qui ont abouti à un non-lieu.

Le Médiateur du Royaume n’a pas non plus oublié d’évoquer le cas des personnes vulnérables qui se trouvent dans l’incapacité d’utiliser le numérique. «Dans le cas de la transition numérique, il faut penser à assurer l’égalité à travers des solutions», a-t-il souligné.