Au Maroc, le cancer du poumon touche 25 personnes sur chaque tranche de 100.000 individus, affirment des experts ayant pris part au premier congrès régional d’oncologie thoracique, tenu à Rabat. Les fumeurs sont les premières victimes.

Considéré comme l’un des cancers les plus répandus et les plus meurtriers au Maroc, le cancer du poumon a été au centre d’un large débat tenu dans le cadre du premier congrès régional d’oncologie thoracique, organisé le samedi 28 mai à Rabat avec la participation d’une centaine d’oncologues et d’experts nationaux et étrangers.

Lors de ce séminaire, le premier du genre dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, les participants ont souligné la gravité que représente le cancer thoracique au Maroc où cette maladie affecte en général 25 personnes sur chaque tranche de 100.000 individus.

La ville de Casablanca enregistre un millier de nouveaux cancers de poumon chaque année. Un des organisateurs de cette rencontre, Abdellah Achiri, professeur et chef de service de chirurgie thoracique à l’hôpital Ibn Sina de Rabat, a mis l’accent sur l’importance du dépistage précoce du cancer du poumon.

«Avec le progrès de la science et de la médecine, le dépistage précoce augmente les chances de guérison de ce type de cancer», a affirmé Abdellah Achiri dans une déclaration pour Le360.

Il a expliqué que le rôle de l'oncologue médical consiste de comprendre les causes du cancer afin de trouver les moyens de guérison. Pour le cancer du poumon, la prévalence des risques se trouve, selon lui, en premier lieu chez les fumeurs.