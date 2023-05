L’Association internationale des femmes juges tient son 16ème congrès à Marrakech, du 11 au 14 mai

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le 16ème congrès de l’AIFJ sera organisé du 11 au 14 mai, en partenariat avec le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du Ministère public, indique un communiqué dudit ministère.

Ce congrès sera marqué par la présence de plus de 1.200 femmes juges en provenance des quatre coins du monde. Celles-ci prendront part aux différentes séances programmées, dans ce cadre, pour débattre de 9 thématiques arrêtées pour cette nouvelle édition, souligne la tutelle.

Les participantes assisteront également aux différentes réunions et élections régionales prévues dans le cadre de ce conclave, lit-on dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, les femmes juges débattront de moult questions se rapportant notamment à la célébration du succès, l’autonomisation des femmes juges, une justice plus globale, l’impact du choc et de la violence basée sur le genre social, la traite humaine, l’immigration et la diversité judiciaire ainsi que les nouveautés de la justice pénale.