VidéoComme les autres villes du Royaume, Laâyoune a vibré aux rythmes des célébrations du Nouvel An dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Décorations, gâteaux, cadeaux... Les habitants n'ont pas ménagé d’efforts pour bien accueillir la nouvelle année. Les images.

Une année s’achève, une nouvelle commence, et pour l’accueillir, les habitants de Laâyoune ont acheté en masse des pâtisseries pour célébrer en famille la venue de la nouvelle année. Une année qu’ils espèrent meilleure que la précédente.

«Je suis venue acheter un gâteau pour célébrer la nouvelle année avec ma famille ce soir. Il y a une grande affluence, mais tout s’est bien passé. J’espère que cette année apportera beaucoup de joie à tous les Marocains», a indiqué une habitante de Laâyoune, interrogée par Le360.

Dans une ambiance bon enfant, les habitants de Laâyoune sont nombreux à souhaiter que la nouvelle année marque la fin de la pandémie et apporte davantage de joie à l’ensemble des Marocains.

«Nous avons eu quelques moments difficiles en 2022 à cause de la pandémie, nous n’avons pas pu passer beaucoup de temps avec nos proches, j’espère que l'année 2023 sera meilleure et apportera de la joie à de la prospérité», a souhaité une autre habitante de la ville.

Et d’ajouter: «Comme tout le monde, j’aime bien fêter le passage dans la nouvelle année, c’est une occasion de plus pour se réunir en famille et passer de bons moments.»