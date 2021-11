© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que des débats enflent sur le contrôle du pass vaccinal, une bande composée de trois individus a arnaqué des citoyens en les faisant chanter à Tanger. Voici leur modus operandi.

«La nécessité de présenter le pass sanitaire pour accéder aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants et aux cafés» a été interceptée et manipulée par une bande d’escrocs à Tanger. Et ce, pour arnaquer des citoyens et les faire chanter contre une amende.



A leur tableau de chasse, plusieurs victimes dans différents quartiers de la ville, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 6 et 7 novembre. Et de préciser que les trois individus de cette bande se faisaient passer pour des agents de police en tenue civile chargés de contrôler le pass vaccinal dans des cafés.



Dès qu’ils surprenaient un citoyen sans le pass dans un café, ils commençaient par l’agresser verbalement pour le déstabiliser avant de le menacer de l’arrêter s’il ne payait pas l’amende. Ainsi, ils encaissaient des amendes avant de disparaitre dans la nature pour réapparaitre dans un autre quartier. Mais, font savoir les sources du quotidien, leur comportement suspect a mis la puce à l’oreille d’un auxiliaire d’autorité qui a alerté les éléments de la police judiciaire de la ville.



Après un ratissage dans des quartiers ciblés, les limiers de la capitale du Détroit ont rapidement mis hors d’état de nuire les trois individus. Ils ont été pris en flagrant délit d’escroquerie. Placés en garde à vue, ils seront déférés devant le parquet compétent. L’enquête ouverte déterminera le nombre de victimes de cette bande et ses ramifications dans la ville ainsi que d’éventuels complices dans cette affaire. A moins d’autres charges retenues contre eux, les individus arrêtés seront poursuivis pour constitution de bande criminelle, escroquerie, chantage et usurpation de fonction.