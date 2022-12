© Copyright : DR

Un conseiller du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a mordu le doigt d’un fonctionnaire à l’arrondissement Zouagha de la région Fès-Meknès. Le fonctionnaire blessé a été transféré d’urgence à l’hôpital.

Chaque année dans le monde, on recense plusieurs centaines de milliers de morsures d’animaux, souvent causées par un chien et parfois mortelles. Mais qu’en est-il des morsures humaines? Sont-elles aussi douloureuses et dangereuses? Il faudra poser la question au malheureux fonctionnaire qui en a fait l’expérience.

Un conseiller du groupe du PPS a mordu violemment, jeudi 29 décembre 2022 à l’arrondissement Zouagha, le doigt d’un fonctionnaire travaillant dans le même arrondissement. La morsure était si forte que la victime a été transférée immédiatement à l’hôpital. Il semblerait que la victime ait eu une phalange arrachée.

Dans les détails de cet incident se cache une mystérieuse dispute qui a éclaté entre le vice-président de l’arrondissement et le fonctionnaire. Les véritables causes restent pour l'heure inconnues.

Cependant, une source au sein de l’arrondissement Zouagha a révélé, dans une déclaration pour Le360, que cette dispute découle d’un conflit entre les deux concernés sur la gestion du service des travaux. Ce service, dirigé auparavant par le fonctionnaire blessé, est désormais géré par le conseiller du PPS depuis qu'il a quitté son poste au service culture et sport du même arrondissement.

La vie locale à Zouagha est rythmée par des conflits et des affrontements fréquents entre le président de l’arrondissement et les conseillers, l'avant-dernier en date étant le report de la dernière session de l’arrondissement. On connait désormais le dernier...