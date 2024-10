Inondations: 80.000 et 140.000 dirhams accordés pour la réhabilitation des habitations effondrées

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le centre-est du Royaume, et sur instructions royales, la Commission interministérielle chargée du programme de réhabilitation des zones sinistrées a tenu ce mercredi une réunion de programmation des crédits nécessaires, arrêtés à 2,5 milliards de dirhams, somme qui sera déposée auprès du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles.

Ainsi, des aides financières directes seront accordées pour la réhabilitation de 1.121 habitations, dont 269 habitations ont été détruites totalement et 852 partiellement.

Le montant de ces aides sera de 80.000 dirhams pour le financement des travaux de réhabilitation des habitations effondrées partiellement et 140.000 dirhams pour les habitations effondrées totalement, annonce la Primature dans un communiqué.

Le programme comprend également des volets relatifs à la réhabilitation de l’infrastructure routière, des réseaux de télécommunications, de distribution d’électricité et d’eau potable, et des réseaux d’assainissement et prévoit un soutien aux activités agricoles, notamment à travers la réfection des ouvrages de petite et moyenne hydraulique et le soutien aux éleveurs afin de permettre une reconstitution du cheptel dans les régions sinistrées, ainsi que la reconstruction et la réhabilitation des édifices publics sinistrés.