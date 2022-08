© Copyright : DR

Une campagne de nettoyage sera organisée, mercredi 7 septembre 2022, dans la forêt de Bouskoura. Elle verra la participation de 80 personnes et se déroulera une semaine avant la Journée internationale du nettoyage, célébrée le 15 septembre de chaque année.

Une opération de nettoyage aura lieu dans une partie de la forêt de Bouskoura et connaîtra la contribution de 80 participants. Organisée par L’Oréal Maroc, cette campagne vise à nettoyer une zone de cet espace forestier très apprécié des familles amoureuses de la nature.

En effet, cette forêt est considérée comme le poumon vert des Casablancais où ils se rendent en famille ou entre amis en quête d’air frais et de verdure.

Les participants procéderont à la collecte des déchets et ordures sur un site fréquenté, afin de rendre cet espace plus attractif et agréable pour les visiteurs. Cette opération de nettoyage sera lancée une semaine avant la Journée internationale du nettoyage, célébrée le 15 septembre de chaque année.

Située dans la zone périurbaine de la métropole, la forêt de Bouskoura s’étend sur une superficie de 2.992 hectares et garantit un moment de quiétude et de détente pour les adeptes de la nature.