Dans l’après-midi de ce samedi 16 juillet 2022, les efforts, intenses, étaient toujours en cours pour venir à bout de l’incendie qui ravage la forêt Bab Azhar dans la province de Taza. Notre correspondant sur place rend compte de la remarquable implication de nos valeureux soldats et des moyens mis à disposition. Les images.

D’énormes efforts ont été fournis et le sont encore pour contenir l’incendie qui s’est déclaré, jeudi 14 juillet 2022, dans la forêt Bab Azhar dans la province de Taza.

Dès l’annonce du grave feu qui, d’ailleurs n’est pas unique en son genre aussi bien au Maroc qu’ailleurs, les autorités marocaines se sont mobilisées avec acharnement, mais également avec un grand sens de dévouement pour venir à bout des flammes.

En plus des camions-citernes, des avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les incendies ont été mobilisés. Et à l’œuvre, naturellement, les vaillants soldats des Forces armées royales, Le360 ayant pu assister à l’un de leurs briefings.

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed Karam, directeur régional de l’Agence nationale des eaux et forêts, salue les efforts des membres des FAR et des différentes composantes des autorités marocaines. Il met notamment en valeur l’implication des avions Canadair.