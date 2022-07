© Copyright : Ahmed Echaqoury / Le360

Un incendie s’est déclaré, jeudi 14 juillet 2022, dans la forêt Bab Azhar dans la commune de Smià dans la province de Taza. Si, aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts sont énormes. Et ce feu de forêt a causé une grosse frayeur chez les riverains. Reportage et témoignages.

Un dernier bilan de l’incendie de Bab Azhar dans la province de Taza fait état de plus 500 hectares ravagés par le feu. Il reste cependant provisoire et risque d'être revu à la hausse dans les heures à venir, tant le feu, dont le déclenchement a été favorisé par les températures élevées et les vents forts, a été gigantesque.

S’exprimant face caméra pour Le360, des citoyens ayant vécu cette terrible épreuve soulignent que le feu a démarré dans la matinée du jeudi 14 juillet 2022 à 9h00.

«C’est sur l’un des plus hauts points au centre de la forêt de Bab Azhar que la première étincelle de feu a été constatée avant qu’elle prenne de l’ampleur et s’étende jusqu'à atteindre des habitations», nous déclare, encore sous le choc, un homme de la région.

Si des habitants se réjouissent de l’intervention rapide des autorités, dont ils saluent les efforts, ils déplorent les énormes pertes causées par le feu à leurs champs agricoles. «Mais, par la grâce de Dieu, il n’y a pas eu de mort, même si la frayeur est toujours indélébile», déclare l'un d'entre eux.

A signaler que les équipes d'intervention (Forces armées royales, Gendarmerie royale, protection civile, forces auxiliaires, éléments de l’Agence nationale des eaux et forêts et des autorités locales), appuyées par d’importants moyens techniques terrestres et aériens (dont deux avions Canadair), s’évertuent toujours à circonscrire les derniers foyers du feu.

Près de 500 personnes des régions avoisinantes ont été évacuées par précaution. Et nombre d’entre elles, comme elles l’ont déclaré pour Le360, sont reconnaissantes des efforts consentis pour la sauvegarde de leurs vies et de leurs biens. «Même si le cauchemar mettra beaucoup de temps avant de s’estomper», regrette-t-on.