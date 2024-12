Faculté de médecine de Laâyoune: les étudiants ont passé (enfin) leurs examens

À la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, la vie a repris son cours normal après la suspension d’un long mouvement de grève. «Les examens de première session au titre de l’année universitaire 2023-2024 se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous pensons pouvoir reprendre les cours effectifs de l’année 2024-2025 à partir de janvier 2025», souligne Fatima Zahra Alaoui, doyenne de la faculté, dans une déclaration pour Le360.

Et d’ajouter: «Les étudiants ont l’opportunité d’avoir un très beau cadre pour réviser les cours dans les bibliothèques, et bénéficient d’un total soutien du corps professoral. Nous avons aussi une cellule d’écoute pour les étudiants qui ont dû mal à récupérer en cette période un peu difficile».

À leur tour, les étudiants interrogés par Le360 expriment leur satisfaction du climat régnant au lendemain de la reprise des études. «Malgré le stress des onze mois de grève, les étudiants tentent de rattraper leur retard et sauver l’année», affirme Younes Lahlafi, président du bureau des étudiants de cette faculté.

Mohamed Habib Zidani, étudiant, se dit «fier de voir toutes les composantes de la faculté: administration, professeurs et étudiants, œuvrer pour reprendre les études dans de bonnes conditions».

Rappelons que le 8 novembre 2024, l’Institution du Médiateur du Royaume a annoncé le succès de l’initiative de règlement qu’elle a menée entre l’administration et les étudiants des facultés de médecine et de pharmacie. Ce règlement a abouti au retour des étudiants concernés aux amphithéâtres et aux stages cliniques, et à la fin de toutes les formes de protestation menées durant près de onze mois, allant jusqu’au boycott total des cours et des examens.