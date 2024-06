Examens du baccalauréat: 58 suspects arrêtés pour fraude au niveau national

Réalisées en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) entre le 10 et le 13 juin, les opérations menées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) contre la fraude aux examens du baccalauréat ont permis l’arrestation de 58 personnes (dont 8 femmes et 5 mineurs) soupçonnées d’être impliquées dans des actes de tricherie.

La DGSN explique que les mis en cause ont été arrêtés en flagrant délit de possession de matériel et d’outils de communication sans fil utilisés à des fins de fraude aux examens scolaires. Ils sont également impliqués dans la tricherie, la divulgation et la publication des questions des examens nationaux unifiés sur les réseaux sociaux.

Les perquisitions et recherches effectuées dans le cadre de ces affaires ont permis la saisie d’un ensemble d’équipements électroniques employés pour faciliter les opérations de fraude, comprenant 50 téléphones mobiles, 459 batteries, 16 écouteurs et 3 ordinateurs.

Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre de l’application des dispositions légales et réglementaires liées à la prévention de la tricherie et à destinées à assurer les conditions appropriées au bon déroulement des examens régionaux et nationaux du baccalauréat.