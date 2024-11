Étudiants en médecine: le Médiateur du Royaume annonce la fin de la crise

Après les étudiants en pharmacie, les étudiants en médecine ont à leur tour décidé de mettre fin au boycott des cours, examens et stages, qui dure depuis décembre 2023, à la suite d’un accord conclu avec le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de la Santé. L’annonce en a été faite par l’Institution du médiateur du Royaume dans un communiqué publié ce vendredi 8 novembre.

«Ce règlement a permis le retour des étudiants concernés à leur formation clinique et a mis fin à toutes les formes de protestation qui avaient lieu depuis près de onze mois», indique l’institution, précisant que ce résultat «reflète les efforts conjoints déployés par toutes les parties concernées, ainsi que la coordination fructueuse entre l’institution et les autres parties prenantes».

Extrait du communiqué de l'Institution du médiateur du Royaume, sur l'accord trouvé avec les étudiants en médecine (Institution du médiateur)

D’après des informations obtenues par Le360 auprès de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie (CNEM), ce document, signé en présence du Médiateur du Royaume Mohamed Benalilou, fixe la durée de la formation à 7 ans pour les étudiants de la 5ème, 4ème, 3ème et 2ème années, et à 6 ans, avec une année optionnelle et augmentation du volume horaire pour les étudiants de 1ère année. Ce principal point de leur revendication a été la pomme de discorde entre les étudiants et leur tutelle.

Le procès-verbal propose aussi la levée des sanctions infligées à tous les étudiants, le retour des bureaux des étudiants et la reprogrammation de sessions exceptionnelles pour leur permettre de passer les examens.

Rappelons que ces différents points ont été proposés par le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur Azzedine El Midaoui lors de sa récente rencontre avec des membres de la CNEM. Des propositions favorablement accueillies par les étudiants en médecine et qui permettent ainsi de mettre fin à onze mois de tensions dans les facultés de médecine du Royaume.