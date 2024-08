Essaouira: des messages vocaux font tomber un pédophile

Les éléments de la brigade de la gendarmerie d’El Hanchane, relevant de la province d’Essaouira, ont déféré, mardi 13 août, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Safi, un individu accusé d’attentat à la pudeur sur un mineur âgé de 13 ans.

Selon des sources proches de l’enquête, c’est la mère qui a constaté des changements dans le comportement de son fils. L’enfant essayait de passer trop discrètement des appels téléphoniques, semant le doute chez sa mère, rapporte Assabah du vendredi 16 août. Elle a alors consulté son téléphone portable pour découvrir qu’il contenait des messages accablants, écrits et audio, échangés avec un adulte.

La famille de la victime s’est empressée de porter plainte auprès des services de la gendarmerie d’El Hanchane qui ont récupéré le contenu du portable avant de convoquer l’individu mis en cause. Interrogé par les éléments du service judiciaire de la gendarmerie, le prévenu, âgé de 38 ans, a essayé de nier les faits qui lui sont reprochés mais a fini par avouer quand il a été confronté au contenu du téléphone portable de la victime.

Il a alors déclaré avoir eu à deux reprises des relations sexuelles avec l’enfant. Mais ce dernier a démenti, révélant que l’homme l’exploitait sexuellement depuis des années. A la fin de la garde à vue, l’accusé a été présenté devant le procureur général du Roi qui l’a déféré pour une comparution immédiate devant le tribunal.

Il faut rappeler, précise Assabah, que selon un rapport publié par la présidence du ministère public en 2020, les agressions sexuelles occupent une place avancée dans le triste classement des crimes commis contre les enfants. C’est ainsi que 2.800 cas d’agressions sexuelles ont été enregistrés, dont la majorité perpétrée avec violence. Le nombre d’affaires a atteint 7.263 cas en 2018 contre 5.980 en 2017.

Les statistiques ont différencié les auteurs de ces crimes selon leurs liens, parentaux ou autres, avec les victimes. C’est ainsi qu’en matière de degré de parenté, 6 pères ont été poursuivis pour viol sur leurs filles mineures tandis que 537 accusés étaient étrangers à la famille et 3 individus étaient des employeurs des victimes. Sur le plan des attentats à la pudeur avec violence, on dénombre 20 pères et 3 frères ainsi que 1.856 individus n’ayant aucune relation familiale avec les victimes.