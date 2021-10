© Copyright : DR

La phase III des essais cliniques du vaccin de Sinopharm contre le Covid-19 au Maroc arrive à terme. Prochaine étape: la publication des résultats de l'analyse des prélèvements sanguins collectés pendant un an chez les 600 bénévoles. Les explications du coordinateur national, le professeur Redouane Abouqal.

Les prélèvements sanguins de la phase III des essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 de Sinopharm entre octobre 2020 et octobre 2021 seront envoyés au laboratoire chinois la semaine prochaine.

Contacté par Le360, le professeur Redouane Abouqal précise que cette sérologie d’une année permettra de connaître la durée de l’immunité engendrée par le vaccin de Sinopharm.

En des termes plus techniques, il s’agit de révéler l’immunogénicité du vaccin et terme plus simple, de connaître la persistance des anticorps durant une année. «Les résultats de ces prélèvements qui vont émaner des laboratoires de Sinopharm à Wuhan, seront également un moyen de savoir et pour la première fois, quand les vaccinés doivent reprendre des doses de rappel», souligne celui qui a dirigé les essais multicentriques qui ont ciblé 600 bénévoles et qui se sont déroulés à Rabat et à Casablanca.

Les deux premières étapes, qui ont précédé cette dernière phase qui s’achève en cette fin du mois d’octobre, se sont déroulés selon Redouane Abouqal dans des conditions optimales. «Ces deux premières étapes ont servi à connaître les effets indésirables du vaccin de Sinopharm et de suivre les différentes réactions chez les candidats au vaccin», souligne la même source.

La prochaine étape de ces essais cliniques au Maroc sera la publication des résultats des analyses de cette sérologie d’un an.