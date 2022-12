© Copyright : DR

VidéoMenaçant ruine et évacuée au préalable, une maison s’est effondrée dans la nuit du lundi au mardi au quartier Derb Moulay Cherif à Casablanca. Aucune victime n’est à déplorer.

Une maison traditionnelle, sise le quartier Derb Moulay Cherif à Casablanca, s’est effondrée dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 décembre 2022. L’incident n’a pas fait de victime, le R+2 ayant auparavant été évacué par les autorités et ses habitants relogés.

«Je suis sorti mettre à l’abri ma voiture de service quand j’ai vu que la maison s’effritait peu à peu avant de vite s’effondrer», nous déclare un voisin, témoin oculaire des événements. «Mais il est à craindre que les habitations adjacentes ne tombent à leur tour», affirme-t-il.

«Heureusement, tous les habitants avaient déjà été évacués et avaient auparavant bénéficié de programmes de relogement. Mais d’autres habitants du quartier ne disposent pas des sommes nécessaires à un relogement (120.000 dirhams, NDLR) et ne peuvent donc le quitter. Pour l’heure, les autorités sont à pied d’œuvre pour éviter que des drames humains ne se produisent», témoigne une dame habitant en face de la maison tombée en ruine.

Président de l’arrondissement de Hay Mohammadi, qui couvre Derb Moulay Cherif, Youssef Rakhiss était présent sur les lieux au moment des faits. Il précise que la maison en question fait l’objet d’une décision d’évacuation et de démolition depuis 2017, au même titre que 112 autres habitations dans ce même quartier.

«La préfecture de Aïn Sebaa-Hay Mohammadi a mis à disposition des habitants concernés quelque 540 appartements pour les reloger. Et une large majorité des familles en question en ont effectivement bénéficié. J’avoue que ce n’est pas assez et nous avons alerté la maire et le Conseil de la ville pour qu’ils procèdent à la démolition des maisons menaçant ruine avec relogement immédiat des habitants. En attendant, le danger persiste, notamment pour les habitants qui refusent d’évacuer leurs demeures alors que des décisions ont été actées dans ce sens», insiste-t-il.