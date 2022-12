© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoTrois personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une maison de Casablanca, dans le quartier populaire de Derb Soltane. Selon les voisins, le drame aurait pu être évité. Témoignages.

Le drame est survenu aux premières heures de ce jeudi 15 décembre 2022. Il s'agit de l'effondrement partiel de la façade latérale d'une maison pourvue d'un rez-de-chaussée et de deux étages, sise à derb Smara dans le quartier Derb Soltane, et classée en tant qu'«habitat menaçant ruine».

D’après les témoignages des habitants rencontrés sur les lieux, les dernières pluies, qui ont provoqué l’effondrement du bâtiment, n'ont fait que mettre à nu la fragilité des maisons menaçant ruines, depuis plusieurs années, dans le quartier et qui avaient besoin de réhabilitation afin d’éviter un tel drame.

«Les dernières pluies ne sont pas la seule cause de l’effondrement de cette maison. Nous savons depuis longtemps que ce bâtiment menace ruine. Nous nous posons aujourd’hui la question de savoir qui est le responsable de ce drame. L'arrondissement de Mers Sultan et la préfecture de la ville ont déjà fait l’inventaire des maisons menaçant ruine dans le quartier, mais rien depuis», souligne un voisin des victimes.

Une ancienne résidente de la maison qui s’est effondrée a assurée, de son côté, qu’une expertise a fait valoir par le passé le besoin de réhabiliter le bâtiment pour éviter son effondrement, sans que le propriétaire ne prenne aucune initiative pour réaliser les travaux nécessaires.

«Je suis née et j’ai grandi dans cette maison de trois étages où habitent près de sept personnes aujourd’hui. Il y a aussi un four traditionnel au rez-de-chaussée. J’ai appris l’effondrement de l’immeuble ce matin, mais nous savons depuis longtemps qu’il menaçait ruine. Nous avons déjà déposé une plainte auprès de la commune et nous avons obtenu l’expertise qui en témoigne», explique cette femme.

Et d’ajouter: «L’expertise a conclu au besoin de construire des poutres supplémentaires pour renforcer le bâtiment, mais le propriétaire n’a rien fait. Il est décédé depuis et les habitants actuels n'ont pas où partir. Ils n’ont pas les moyens d’avoir un nouveau logement. Malheureusement, trois personnes sont décédées aujourd’hui, on aurait pu éviter ce drame».

Aussitôt avisées de l'incident, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires, selon la MAP, qui indique aussi que deux blessés, suite à cet effondrement, qui résident dans une maison attenante, ont été transférés à l'hôpital régional Mohamed Bouafi. Ils ont tous deux, peu après, succombé à leurs blessures.

Par ailleurs, le corps sans vie d'une troisième personne a été retiré des décombres par les services de secours, à l'intérieur d'un four collectif de quartier, qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment qui s'est effondré.