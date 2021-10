Diapo. Infrastructures: construction à Rabat d'une importante trémie près du Bouregreg

La wilaya et la mairie de Rabat ont annoncé, ce mardi 5 octobre 2021, le début de construction d'une importante trémie située sur l'axe des grandes avenues Hassan II et El Alaouyine (centre) et ce, en vue de décongestionner la circulation allant de Rabat à Salé et vice-versa.

D'un investissement global de 28 millions de dirhams, cette trémie sera édifiée au niveau du rond-point situé à la jonction entre les avenues Hassan II et Al Alaouyine, une intersection faisant face à la rivière du Bouregreg et à l'hôtel Farah. Ce rond-point est stratégique puisque sa principale route relie aux deux rives de Rabat et de Salé. Cet axe entre l'avenue El Alaouyine et Hassan II, est considéré comme l'un des points noirs de la circulation en raison des énormes embouteillages qu'il connaît lors des heures de pointe. L'annonce de la construction de cette trémie dont les travaux commenceront vendredi 8 octobre pour s'achever dans deux mois, intervient quelques jours après l'élection de la nouvelle maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, élue du Rassemblement national des indépendants (RNI), à la faveur d'une alliance des trois partis politiques de la majorité gouvernementale (RNI, PAM, Istiqlal). Infrastructures: bientôt une nouvelle trémie à Rabat La société d'Aménagement de Rabat avait prévu depuis plusieurs mois la construction de cette trémie qui soulagera la circulation sur cet important axe de la capitale. C'est la même société marocaine qui a édifié la trémie de Bab El Had qui a été chargée de ce nouvel ouvrage. Dans un communiqué, la commune de Rabat a informé le public, qu'en raison des travaux, certains axes routiers menant au pont Hassan II seront coupés et ce à partir du vendredi 8 octobre 2021 à 19H00. "Les usagers desdits axes routiers sont donc tenus de suivre les panneaux de signalisation indiquant les voies de contournement afin de décongestionner la circulation", conclut le communiqué de la commune.

Par Mohamed Chakir Alaoui