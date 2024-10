Déguisements, pâtisseries, décorations… quand la magie d’Halloween s’invite dans les commerces casablancais

Les boutiques de Casablanca sont en effervescence durant la période d’Halloween, accueillant des familles qui, comme chaque année, viennent s’équiper pour l’occasion. «Le déguisement de sorcière a toujours autant de succès, mais cette année, le plus demandé est celui du Joker, qui est très tendance», affirme Hafsa Badry, responsable des réseaux sociaux d’un grand magasin de la ville.

«En plus des costumes, nous proposons aussi toutes sortes d’accessoires ainsi que le maquillage nécessaire pour réaliser des looks de zombie ou de clown effrayant», précise-t-elle. La fête d’Halloween attire de plus en plus de visiteurs dans le magasin, et cet engouement les pousse à diversifier leur offre pour répondre aux attentes de tous, des costumes classiques aux déguisements les plus excentriques.

Rencontrée au deuxième étage du même magasin, Noria, mère de famille fidèle à cette tradition, est venue faire le plein de costumes et d’accessoires pour un événement de quartier où tous les enfants déguisés font la tournée des maisons. «Notre passage ici est un rituel annuel dont on ne peut se passer», déclare-t-elle. «Nous préparons chacun nos costumes pour faire la récolte de bonbons entre voisins, comme à notre habitude», ajoute-t-elle. Celle qui, l’an dernier, s’était déguisée en Cruella des «101 Dalmatiens», a opté cette année pour l’incontournable costume de sorcière.

Malik, son fils, impatient de participer aux festivités, a lui délaissé le déguisement inspiré de «Fortnite» et se prépare à semer la terreur dans les rues avec son costume de squelette. Quant au père, il optera pour la simplicité, avec l’un de ses nombreux masques collectionnés à la maison.

Les commerces casablancais se mettent aux couleurs d’Halloween. (S.Bouchrit/Le360)

Du côté des douceurs (ou des horreurs ?), la fête n’est pas en reste. Dans une pâtisserie renommée pour ses créations de cake design, toujours à Casablanca, des gâteaux surprenants accueillent les clients dès l’entrée. Il paraît que les demandes pour des créations sur le thème d’Halloween affluent : cupcakes, sablés et popcakes personnalisés, et même des gâteaux décorés d’yeux en pâte à sucre ou de coulis de fraise imitant le sang.

«La tête de mort, le cerveau et le cœur humain sont parmi les demandes les plus populaires. Beaucoup de gens veulent des designs effrayants, ils aiment l’idée d’avoir des desserts qui font frémir», raconte Ali Sanoe Jr, chef pâtissier, en montrant fièrement son étalage. La pâtisserie devient alors un espace où se mélangent créativité macabre et gourmandise, attirant petits et grands dans l’esprit d’Halloween.

Ainsi, chaque année, Casablanca se transforme la semaine du 31 octobre en un lieu de créativité et de divertissement autour d’Halloween. Une célébration qui, au-delà des déguisements, des décorations et des délices sucrés, reflète le plaisir partagé autour d’une tradition venue d’ailleurs, désormais adoptée et appréciée localement.