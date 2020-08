© Copyright : Le360

Casablanca bat tous les records en nombre de cas de contamination au Covid-19 et la situation empire de jour en jour. Des mesures plus vigoureuses sont nécessaires pour éviter une situation intenable dans la métropole économique. Explications.

Entre 18 heures, hier, mardi 18 août, et les premières heures de la matinée de ce mercredi 19 août, Casablanca a enregistré 427 cas de contamination au Covid-19, apprend Le360 de sources fiables.

A titre de comparaison, rappelons que ce chiffre dépasse de loin les 259 cas recensés en 24 heures. Au cours de cette même période (en 24 heures), Casablanca a enregistré 5 décès, et l'ensemble de la région de Casablanca-Settat abrite à elle seule 61 des 184 cas gravement atteints au niveau national. C’est dire qu’il y a urgence et que la situation à Casablanca est très inquiétante.

Les sources contactées par Le360 dévoilent une autre donnée tout aussi inquiétante: le nombre affolant de cas de Covid-19 détectés post-mortem, soit après leur autopsie, à Casablanca.

Selon des explications fournies par ces sources, le risque encouru d’un stade de contamination communautaire est réel, un scénario catastrophe où tout habitant de Casablanca pourrait alors transmettre le virus à n’importe qui: des membres de sa famille, des voisins, des collègues… Avec, là encore, les dégâts que cette situation, si elle en venait à se réaliser, pourrait occasionner.

De plus, le nombre de décès a considérablement augmenté ces derniers jours, en raison de diagnostics tardifs de la maladie. Des personnes contaminées prennent tout leur temps avant de se décider à aller se faire dépister et se soignent avec les moyens du bord. Une fois dans une structure de santé, leur état est déjà très préoccupant.

En plus d'être très préoccupante, cette situation pèse lourdement sur le budget de l’Etat: en effet, la prise en charge d’un seul patient nécessite une enveloppe budgétaire de 25.000 dirhams hebdomadaire.

Les instructions royales pour fournir des masques en tissu lavable, et réutilisables, aux plus démunis, sont de nature à freiner la propagation du virus. Le port du masque reste la première et la plus importante des mesures à observer, en plus de celle de la distanciation sociale.

Les autorités doivent prendre des mesures plus strictes pour endiguer l’explosion des cas de contamination. Cela ne sert à rien de boucler plusieurs quartiers et permettre des déplacements en masse, par les moyens de transports en commun, vers les plages. Cela ne sert également à rien de diffuser des messages de sensibilisation sur les chaînes de télévisions, alors que la réalité sur le terrain laisse à voir le contraire. Les cafés sont bondés, les hammams aussi, et les marchés populaires semblent ne pas être du tout concernés par l'épidémie du coronavirus.

Ajoutons à ce tableau cet autre fait: un grand nombre de porteurs du virus, qui sont des cas asymptomatiques, circulent en toute liberté... Bref, tout semble prêt pour un scénario catastrophe, si des mesures draconiennes ne sont pas prises, en urgence, à Casablanca.