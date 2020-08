© Copyright : Le360

La préfecture de Témara-Skhirat a décrété une série de mesures de lutte contre la recrudescence du Covid-19 allant de la fermeture de certains commerces à l'interdiction de se baigner dans plusieurs plages de la région, a appris Le360 auprès des autorités locales.

Un arrêté de la préfecture informe ainsi le public de la décision liée à la fermeture, dès ce mardi 18 août, de toutes les salles de sports et des hammams. Les cafés et les épiceries devront, chaque jour et jusqu'à nouvel ordre, baisser leurs rideaux à 21H00. Les souks populaires et les marchands ambulants devront cesser pour leur part leurs activités dès 18H00.

Quant aux plages de Témara, Harhoura, Guy Ville, Sables d'Or, Val d’Or et Rose Marie, elles seront fermées au public quotidiennement dès 10H00 du matin.

Des barrages de contrôle seront érigés sur le territoire de la préfecture pour contrôler et alléger la circulation des véhicules et des personnes.

En prenant compte des risques d'une recrudescence de la pandémie au niveau de la région, il a été décidé par ailleurs de distribuer, dans certains quartiers de Témara et de Skhirat, des masques de protection.

Tout contrevenant s'expose à des sanctions judiciaires notamment le paiement d'une amende allant de 300 à 1.300 dirhams.