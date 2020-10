© Copyright : DR

Les habitants de la ville de Nador seront soumis à un couvre-feu nocturne de 22h à 6h du matin, à compter de la soirée de ce samedi 24 octobre. Des autorisations de déplacement s'avèrent également indispensables pour quitter la ville ou y entrer.

Les autorités de la province de Nador imposent un couvre-feu nocturne. Cette décision, effective à partir de ce samedi 24 octobre à 22h fait suite à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 à Nador.

Hier, vendredi 23 octobre, la ville a enregistré 71 nouveaux cas et 2 décès. Ce qui porte le chiffre global des infections depuis le début de l’épidémie jusqu’à ce jour à 1.200 cas et 29 décès à Nador.

Dorénavant, pour se déplacer de et vers Nador, il faut nécessairement présenter une autorisation de déplacement délivrée par les autorités compétentes.

Pour rappel, les autorités avaient déjà instauré de nouvelles mesures restrictives la semaine dernière. Les restaurants et les cafés baissent désormais le rideau à 22h et les commerces de proximité doivent fermer leurs portes à 21h. Oulad Mimoun, le plus grand et célèbre souk de la région, ferme à 18h.