Covid-19: «Eris» met le Maroc en état d’alerte

Une agente de santé administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination de Salé, le 5 octobre 2021.. AFP or licensors

Comme dans bien d’autres pays dans le monde, le Maroc est de nouveau en état d’alerte. Le Royaume n’a enregistré, selon les dernières statistiques hebdomadaires, que 161 cas dont un cas très grave et, jusque-là, pas de décès. Mais le ministère de la Santé et de la protection sociale a décidé de mobiliser ses délégués à travers le pays. C’est ce que rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 28 août.

Et, comme tout le monde le sait désormais, c’est un nouveau sous-variant, «Eris», qui est derrière cette montée inquiétante du nombre de contaminations, précise le quotidien. D’après Assabah, le signal d’alerte vient d’être donné par les Etats-Unis dont le président, Joe Biden, a décidé de solliciter une rallonge budgétaire au Congrès pour lancer une campagne de vaccination avec une dose complémentaire. Au Maroc, comme précisé plus haut, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a initié une série de réunions avec ses représentants régionaux à travers le pays.

Le sous-variant «Eris», qui fait rage actuellement aux Etats-Unis, en Chine, en Corée du Sud, au Japon et au Canada, a été qualifié par l’OMS de «variant d’intérêt». Ce sous-variant d’Omicron est désormais majoritaire partout dans le monde et sa prévalence ne cesse d’augmenter, notamment en Europe.

Dans son bulletin hebdomadaire sur la situation épidémiologique couvrant la période allant du 19 au 25 août, le ministère de la Santé a fait état d’un total de 161 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus. Le nombre de tests réalisés pendant la même période est de 2.599, précise le quotidien. Ce qui, notons-le, représente un taux de positivité hebdomadaire de 6,2%. Les cas actifs sont au nombre de 176, avec un cas sévère ou critique.

Le retour du Coronavirus, poursuit le quotidien, a mis en alerte le ministère de la Santé ainsi que le Comité scientifique national qui réitèrent leur appel en faveur d’une complète vaccination afin de renforcer l’immunité contre la Covid-19. L’appel est destiné, en premier lieu, aux personnes âgées ainsi qu’à celles présentant des situations de vulnérabilité. Elles sont invitées à se rendre dans les centres de santé pour prendre leur dose booster du vaccin.

Ainsi, en prévision d’une éventuelle vague liée au nouveau sous-variant «Eris», le ministère a pris des mesures pour rouvrir certains centres de vaccination. Tout individu présentant des symptômes respiratoires est d’ailleurs invité à porter un masque, à suspendre son activité professionnelle ou sociale, et à se rendre dans un établissement de santé pour se faire diagnostiquer et recevoir les soins appropriés.

En attendant d’en savoir davantage, poursuit le quotidien, le médecin et spécialiste en politique sanitaire, Tayeb Himdi, a souligné que l’apparition de ce nouveau variant était signe que le combat contre le Coronavirus n’était pas fini. Ce nouveau sous-variant est certes peu virulent malgré la vitesse de sa propagation, mais tout laisser-aller pourrait être fatal.

Le spécialiste tient ainsi à prévenir surtout les personnes âgées, à la santé fragile, souffrant de maladies chroniques ou encore les femmes enceintes à rester vigilantes. Elles sont les plus exposées. De même, pour les personnes ayant déjà contracté le virus ou celles ayant été vaccinées, leur niveau d’immunité diminue après quelques mois.