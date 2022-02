© Copyright : FADEL SENNA / AFP

La circulation du Covid-19 ralentit sur le territoire national, mais une très grande prudence s'impose. Le pic des nouveaux cas graves a été atteint au cours de la période du 24 au 30 janvier derniers, et la première semaine de la phase descendante des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs a été entamée du 31 janvier au 6 février.

Cette semaine, le cumul hebdomadaire de cas graves recensés au Maroc a accusé une baisse de 29%, passant ainsi de 867 à 616 cas. Selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet, le pic des nouveaux cas graves a été atteint au cours de la la semaine du 24 au 30 janvier 2022, et la première semaine de la phase descendante des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs a été entamée au cours de la semaine écoulée.

De son côté, le taux de reproduction du virus calculé sur la base des nouveaux cas de Covidose grave, à la date du 6 février 2022, est de 0.93 (+/- 0.04). Pour ce qui est du nombre de cas positifs déclarés la semaine dernière, il est de 15.848, contre 32 982 cas sur la période du 24 au 30 janvier, soit une baisse de 52%.

Selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, la décrue de la vague Omicron se poursuit au niveau national pour la deuxième semaine consécutive avec une vitesse rapide. En effet, le taux de positivité hebdomadaire est passé de 21,8% à 14,9% (-31%).

La même tendance à la baisse a été observée au niveau de la moyenne des cas sur les sept derniers jours, témoin le plus fidèle de la tendance réelle des contaminations enregistrées. Celle-ci s'établit désormais à 2 264, contre 4 712, dimanche 30 janvier 2022. Moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 105 719 (-30,06%).

Idem pour le nombre de cas actifs qui continue de baisser, avec 27 560 personnes hier, dimanche 6 février 2022, contre 46 610 personnes une semaine auparavant (-40,87%).

Pour ce qui est du taux de reproduction du SARS-CoV-2, à la date du dimanche 6 février, il est de 0,80 (+/- 0.01). Cet indicateur est, selon le médecin, inférieur à 1 au niveau de toutes les régions sauf celle l’Oriental.

La circulation virale demeure toutefois élevée, mais le degré de transmission est le moins intense depuis quatre semaines. Le passage au niveau modéré est très probable la semaine prochaine.

En parallèle, 231 décès ont été recensés entre les 31 janvier et 6 février derniers. Selon le Dr Merabet, la mortalité hebdomadaire a stagné durant les deux dernières semaines, avec un taux de mortalité spécifique hebdomadaire de 6,3 décès par million d’habitants.

Ce taux était, selon l’expert, beaucoup plus élevé chez les non vaccinés (n'ayant reçu aucune dose de vaccin) avec 28,3 décès par million d’habitants non vaccinés (les enfants de 11 ans et moins sont exclus de ces calculs).