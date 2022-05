© Copyright : Le360

Le vaccin inactivé de Sinopharm contre le Covid-19 est «hautement protecteur contre les hospitalisations graves et critiques». C’est ce qui ressort des résultats d’une étude menée, entre le 1er février et le 30 juin 2021, auprès de 348.190 adultes âgés de 18 à 99 ans.

Afin de déterminer l'efficacité du vaccin inactivé de Sinopharm contre le risque de développer une forme grave du Covid-19, nécessitant une hospitalisation, une étude de cas-témoin a été menée, entre le 1er février et le 30 juin 2021, auprès de 348.190 adultes âgés de 18 à 99 ans. 140.892 d’entre eux avaient reçu deux doses du vaccin, 1.149 avaient reçu une dose de rappel et 206.149 n'étaient pas vaccinés.

Selon les auteurs de cette étude, l'efficacité du vaccin inactivé de Sinopharm était conforme aux résultats des essais cliniques de la phase III. Deux doses de ce vaccin sont donc hautement protectrices contre l'hospitalisation grave ou critique associée au Covid-19 chez les 18-59 ans et modérément efficaces chez les plus de 60 ans.

D’après ces résultats, toutes les personnes ayant reçu une dose de rappel, objet de cette étude, n’ont pas été hospitalisées, contre 91 chez les doubles vaccinés et 1.345 des non-vaccinés. La dose de rappel doit être évaluée, précisent les chercheurs, étant donné qu’elle est fortement recommandée et utilisée au Maroc et qu’elle dope l'immunité et limite les hospitalisations.

Dans le détail, les résultats de cette étude montrent que l'efficacité non ajustée de la vaccination à deux doses contre les hospitalisations graves ou critiques associées au Covid-19 était de 90,2%. Après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, entre autres, la protection à deux doses contre une hospitalisation grave ou critique était de 88,5%.

Cette efficacité protectrice ajustée de deux doses chez les 18 à 60 ans variait de 93,9% à 100% et était de 53,3% chez les adultes de 60 ans et plus. Aucune hospitalisation grave ou critique n'est survenue chez les receveurs de la dose de rappel, mais il y avait trop peu de receveurs de la dose de rappel au moment de l’étude, signalent les chercheurs.

Selon les auteurs de cette étude, les estimations de l’efficacité protectrice de ce vaccin sont cohérentes avec celles des essais cliniques de la phase III à l'étranger. En Argentine, par exemple, l'efficacité de ce vaccin à deux doses était de 84% chez les personnes âgées de ≥ 60 ans. Dans une grande cohorte de travailleurs de la santé au Pérou, elle était de 50% contre l'infection et de 94% contre la mortalité liée au Covid-19.

Dans une étude en Hongrie avec 895.000 vaccinés, la protection à deux doses était de 69% contre l'infection et de 88% contre la mortalité liée au Covid-19. Aux Émirats arabes unis, une étude menée auprès des 15 ans et plus a montré que ce vaccin permettait de réduire à 79,8 % les risques d'hospitalisation.