Covid-19 au Maroc: 82 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 285 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 82 nouveaux cas de contamination et 39 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 285, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état que d’un cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré lors des dernières 24 heures. Le pays totalise 270.839 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.426 guérisons. En Tunisie, 3 nouveaux cas de contamination et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.593 cas de contamination, dont 29.259 décès et 1.133.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 10 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.374 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.377 guérisons. Covid-19: Khalid Aït Taleb appelle au renforcement de la surveillance épidémiologique Les autorités chinoises ont confiné mercredi pour une semaine les 600.000 personnes vivant autour de l'usine qui fabrique la majorité des iPhone dans le monde, après la fuite d'employés inquiets par la découverte d'un foyer de Covid-19. La mesure survient alors que la Chine, dernière grande économie à appliquer une stricte politique sanitaire, est confrontée à une hausse des cas de Covid sur son territoire à l'approche de l'hiver. La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine du groupe taïwanais Foxconn, est confinée pour sept jours, selon un communiqué. L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est affectée depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid-19. Le site se trouve à quelque 600 km au sud-ouest de Pékin. Il «continue de fonctionner en circuit fermé», a indiqué mercredi Foxconn à l'AFP. Selon des analystes, le complexe industriel, qui compte trois usines, assure l'assemblage d'environ 80% des iPhone 14, le dernier modèle du géant américain Apple. Pour moins dépendre de la Chine, ce dernier a annoncé en septembre qu'il sous-traiterait une partie de sa production en Inde, où environ 3% des iPhone ont été fabriqués en 2021. Contacté par l'AFP, Apple n'avait pas réagi dans l'immédiat. Quel est l'impact du Covid-19 sur les habitudes des Marocains? La pandémie a fait officiellement au moins 6.596.024 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.095.646), devant le Brésil (688.270), l'Inde (529.077) et la Russie (390.315). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

