Covid-19 au Maroc: 721 nouvelles contaminations en 24 heures, 24 décès et 25.545 cas actifs

Des efforts inlassables sont déployés au niveau de l'aéroport international de Marrakech-Ménara afin que cette plateforme aéroportuaire soit fin prête pour assurer aux passagers, un accueil dans d'excellentes conditions sanitaires.

24 décès, 721 nouveaux cas de contamination et 2.712 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 25.545, alors que plus de 23,1 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 378 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 6 décès et 496 guérisons. Le pays totalise 257.976 cas de contamination, dont 6.646 décès et 171.541 guérisons. En Tunisie, 3.952 nouveaux cas de contamination, 67 décès et 2.767 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 944.175 cas de contamination, dont 26.679 décès et 831.091 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 nouveaux cas de contaminations, 3 décès et 162 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.458 cas de contamination au Covid-19, dont 967 décès et 56.548 guérisons. Covid-19 dans les établissements scolaires du Maroc: cinq écoles fermées, la décrue se confirme L'Australie rouvrira ses frontières aux touristes entièrement vaccinés le 21 février, a annoncé lundi le Premier ministre Scott Morrison, après avoir imposé des restrictions d'entrée sur le territoire parmi les plus strictes au monde. L'immense île-continent a fermé ses frontières en mars 2020, essayant de tirer partie de son insularité pour se protéger de la pandémie. Seuls quelques pays, dont le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, maintiennent leurs frontières fermées. Le maire d'Ottawa, jugeant la situation «hors de contrôle» dans sa ville paralysée depuis plus d'une semaine par des opposants aux mesures sanitaires, a déclaré «l'état d'urgence» dans la capitale canadienne et la police a durci le ton contre les manifestants. Des dizaines de poids lourds, ainsi que des manifestants, en effet, ont paralysé le centre-ville de la capitale dimanche, affirmant vouloir poursuivre leur occupation tant que les restrictions sanitaires ne seront pas levées. Des mouvements similaires, de moindre ampleur, ont lieu dans plusieurs grandes villes canadiennes, comme Toronto, Québec ou Winnipeg. Covid-19 au Maroc: voici comment la courbe épidémique évolue, région par région La ville de Baise, qui compte 3,5 millions d'habitants dans le sud de la Chine, a été placée en quarantaine après l'apparition de cas de Covid, au moment où le pays organise les Jeux olympiques d'hiver. Depuis dimanche soir, les habitants ne peuvent plus quitter la localité et ceux qui résident dans les zones dites à risque (où des cas ont été découverts) ont interdiction de quitter leur domicile, a annoncé la mairie. Les hockeyeuses russes et canadiennes ont joué avec des masques FFP2 lundi lors de leur rencontre des Jeux olympiques de Pékin, qui a commencé avec une heure de retard, faute des résultats des tests Covid des Russes, et qui s'est terminée par la victoire des secondes 6 à 1. «Ce n'est pas une sensation agréable» , a commenté Anna Shokhina, de l'équipe canadienne. «Il n'y a pas assez d'air». Covid-19 au Maroc: le pic des nouveaux cas graves atteint la semaine dernière La pandémie a fait officiellement plus de 5.737.468 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (902.624), devant le Brésil (632.193), l'Inde (502.874) et la Russie (336.023). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou avec 628 décès pour 100.000 habitants, la Bulgarie (485), la Bosnie (447), la Hongrie (432), et le Monténégro (414). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est établi à partir des chiffres officiels nationaux.

Par Nisrine Zaoui