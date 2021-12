Covid-19 au Maroc: 2.034 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 8.050 cas actifs

Représentation du SARS-CoV-2.

© Copyright : DR

5 décès, 2.034 nouveaux cas de contamination et 660 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 8.050, alors que plus de 22,9 millions de personnes sont complètement vaccinées (2e dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 390 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 237 guérisons. Le pays totalise 218.037 cas de contamination, dont 6.271 décès et 149.854 guérisons. En Tunisie, 1.162 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 194 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 725.842 cas de contamination, dont 25.564 décès et 696.187 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 248 nouveaux cas de contaminations, 1 décès et 26 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 41.154 cas de contamination au Covid-19, dont 39.138 guérisons et 863 décès. Omicron: pourquoi de grands pays ont levé rapidement les restrictions aux voyages envers les pays d’Afrique australe Festivités annulées ou sévèrement encadrées, musique interdite, réveillons limités à la «bulle» familiale: le monde s'apprête à entamer, en 2022, une troisième année de pandémie. De Séoul à San Francisco, les célébrations du Nouvel An ont de nouveau été annulées ou réduites. Le Québec a lui rétabli le couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l'ensemble de la province francophone dès le réveillon du Nouvel An. Au contraire, les festivités de Rio de Janeiro ou de Sydney sont maintenues. Dubaï tentera même de battre le record mondial du plus grand feu d'artifice. En Afrique du Sud, premier pays à avoir signalé le nouveau variant Omicron, le couvre-feu a été levé de 0h00 à 4h00 du matin pour permettre les festivités. L'Afrique du Sud a annoncé avoir dépassé le pic de la vague Omicron, avec une augmentation seulement «marginale» des décès, alors que de nombreux pays connaissent des infections record. Covid-19 au Maroc: campagne ferme de contrôle des cafés et des restaurants à Rabat Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une «progression importante» ces derniers jours, a indiqué Santé publique France. «62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron» au début de la dernière semaine de l'année, contre 15% la précédente, selon l'agence publique. Le variant a contribué à la flambée de cas, qui ont dépassé les 200.000 par jour en France mercredi et jeudi. Israël a lancé vendredi une campagne pour administrer une 4e dose de vaccin à des personnes vulnérables, dans l'espoir d'atténuer les effets d'une nouvelle vague due à Omicron. Le pays a par ailleurs reçu jeudi une première livraison de pilules anti-coronavirus de Pfizer alors que le nombre de contaminations continue d'augmenter. Covid-19 au Maroc: la réévaluation des mesures restrictives prévue la semaine prochaine, annonce Khalid Aït Taleb Les autorités ont recensé plus de 4.000 nouveaux cas jeudi, un record depuis septembre, qui ne se traduit toutefois pas jusqu'à présent par une hausse marquée des hospitalisations. La pandémie a fait au moins 5.428.240 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi en milieu de journée Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 824.339 morts, suivis par le Brésil (618.984), l'Inde (481.080) et la Russie (308.860). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Nisrine Zaoui