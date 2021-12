A la Chambre des représentants, le 27 décembre 2021, Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, a annoncé que la Commission scientifique et technique se réunira la semaine prochaine pour réévaluer la situation épidémiologique.

Vidéo. Le gouvernement va prendre en compte les recommandations de la Commission scientifique et technique qui se réunira la semaine prochaine pour réévaluer la situation pandémique, a affirmé, ce lundi 27 décembre 2021, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

Répondant à une question posée par Le360 quant à une éventuelle instauration de nouvelles restrictions et ce, à la veille du nouvel an, le ministre de la Santé qui s’exprimait en marge de la séance des questions orales de la Chambre des représentants, a affirmé que «la commission scientifique va se réunir la semaine prochaine pour faire une réévaluation de la situation et c’est à partir de ces données qu’elle proposera soit un allègement soit un durcissement».

Le ministre n’a pas été en mesure de dire si d’autres restrictions étaient attendues pour la nuit du nouvel an 2022.

Quant à savoir si les écoles reprendront les cours lundi prochain, comme prévu, après une semaine de vacances, Khalid Aït Taleb est resté vague indiquant que cette réponse reste liée à l’évaluation de la situation.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a mis en garde les citoyens sur le respect strict des mesures de protection, à savoir le port de masque, la distanciation et la vaccination. «Nous voulons éviter une catastrophe car le variant Omicron contamine 5 fois plus que Delta», a assuré Aït Taleb.

«Nous sommes bien armés, gouvernement, ministère et hôpitaux, pour faire face à une nouvelle vague de contamination, mais nous ne voulons pas être confrontés à une catastrophe, car il y a des acquis à préserver», a conclu le ministre.