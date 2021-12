Covid-19 au Maroc: campagne ferme de contrôle des cafés et des restaurants à Rabat

Restaurant. Photo d'illustration.

Une vaste compagne de lutte contre le non respect des dispositions anti-Covid-19 est menée actuellement auprès des cafés et des restaurants à Rabat où les contrevenants risquent la fermeture pure et simple de leur établissement, a appris ce mercredi 29 décembre 2021, Le360 auprès des autorités locales.

«La campagne qualifiée de normale et de légale est menée dans plusieurs districts de la ville notamment dans les quartiers de l’Agdal, de Yacoub el Mansour et de l’Océan», a indiqué notre source. Elle précise que les contrevenants, c’est-à-dire les patrons de ces commerces, qui ne respectent pas la disposition limitant par exemple à 50% la capacité d’accueil des clients, risquent une fermeture de trois jours de leur établissement. Une fermeture qui est accompagnée d’un écriteau collé à la porte de l’établissement où est clairement. inscrit: «Commerce fermé à cause du non respect des dispositions anti-Covid». Covid-19 au Maroc: 76 cas confirmés d‘Omicron et 246 suspects, annonce Khalid Aït Taleb Le contrôle de ces lieux est effectué chaque jour par des équipe d’agents et de caïds relevant de chaque circonscription administrative du quartier, l’objectif étant d’éviter le risque de la propagation du nouveau variant Omicron, connu pour se propager à un rythme élevé, explique notre source. Il faut rappeler que le bilan au Maroc des nouvelles contaminations a grimpé pour atteindre 1.184 cas, 5 décès et 4.278 cas actifs, les 27 et 28 décembre 2021 alors que plus de 22,9 millions de personnes ont été complètement vaccinées.

Par Mohamed Chakir Alaoui