Covid-19 au Maroc: 13 décès en 24 heures, 437 nouvelles contaminations et 5.865 cas actifs

Un infirmier injecte une dose de vaccin anti-Covid-19.

© Copyright : Mat Napo - Unsplash

13 décès, 437 nouveaux cas de contamination et 572 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.865, alors que plus de 20,86 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 15 octobre 2021 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 105 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 77 guérisons. Le pays totalise 232.005 cas de contamination, dont 5.864 décès et 140.544 guérisons. En Tunisie, 220 nouveaux cas de contamination, 3 décès et 347 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 710.542 cas de contamination, dont 25.066 décès et 683.727 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 41 nouveaux cas de contaminations, 1 décès 34 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 36.550 cas de contamination au Covid-19, dont 35.349 guérisons et 786 décès. Covid-19. Tunisie: le test PCR n'est plus obligatoire pour les voyageurs totalement vaccinés Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. L'Afrique du Sud va commencer la vaccination contre le Covid-19 pour les adolescents à partir de 12 ans la semaine prochaine et offrir une possibilité de troisième dose aux personnes présentant des problèmes d'immunité, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Selon la loi sud-africaine, les enfants à partir de douze ans n'ont que leur consentement à donner pour être vaccinés, sans nécessité d'une autorisation parentale. Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre pourront à partir du 24 octobre effectuer au deuxième jour après leur arrivée un test antigénique, moins coûteux et plus rapide qu'un test PCR, a annoncé le gouvernement britannique. Attendue depuis plusieurs semaines, cette mesure entre en vigueur à temps pour la semaine des vacances scolaires d'automne, qui commence le 25 octobre. Elle exclut néanmoins les passagers en provenance des pays classés à risque, figurant sur la liste rouge. Post-Covid-19: l'IRES publie son rapport stratégique 2021 L'Italie se préparait vendredi à des manifestations, blocages et perturbations potentielles de l'économie, avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire pour tous les travailleurs. Toute personne n'ayant pas été vaccinée ou n'ayant pas récemment guéri du Covid-19 doit montrer à son employeur la preuve d'un test négatif qu'elle a elle-même payé, sous peine d'être déclarée absente et privée de salaire. Des manifestations ont dégénéré samedi dernier en affrontements violents dans le centre historique de Rome et d'autres mobilisations sont prévues dans toute l'Italie ces vendredi et samedi. Un confinement strict de la population sera rétabli durant ce week-end dans l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, où le recul de l'épidémie de Covid-19 est jugé insuffisant pour espérer éviter un rebond, a annoncé vendredi le gouvernement local. A partir de samedi 14h00 et jusqu'à lundi 5h00, les déplacements seront à nouveau soumis à attestation, seules les commerces alimentaires et les pharmacies seront ouverts tandis que la vente d'alcool a été interdite dès vendredi. Les tests Covid-19 de confort resteront gratuits dans les territoires français d'Outre-mer en état d'urgence sanitaire, dont les Antilles, la Guyane et Mayotte, alors qu'ils sont devenus payants dans le reste de la France, selon un décret paru vendredi au Journal officiel. Covid-19 au Maroc: plus de 2,38 millions d’adolescents scolarisés primovaccinés Le président letton Egils Levits a contracté le Covid-19 bien qu'il ait été complètement vacciné au printemps, a annoncé son chef de cabinet. A son retour d'une visite au Danemark et en Suède, Egils Levits a passé un test PCR, qui s'est avéré positif. La Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé d'Australie, a suscité une brève vague d'espoir dans le secteur du tourisme en annonçant sa réouverture prochaine aux visiteurs étrangers, rapidement démentie par le gouvernement fédéral. La pandémie a fait au moins 4.878.719 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 721.567 morts, suivis par le Brésil (602.099), l'Inde (451.814), le Mexique (283.574) et la Russie (221.313). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Khalil Ibrahimi