Aucun décès, 11 nouveaux cas de contamination et 16 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce lundi 7 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 427, alors que plus de 6,84 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination, aucun cas de décès n’a été par ailleurs relevé. Le pays totalise 270.873 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.442 guérisons.

En Tunisie, aucun cas de contamination, ni de décès n’a été enregistré ce lundi 7 novembre 2022, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.593 cas de contamination, dont 29.259 décès et 1.117.334 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 119 cas de contamination ont été enregistrés sur les 14 derniers jours, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.399 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.402 guérisons.

Trois ans après la découverte des premiers cas de Covid-19 à Wuhan, dans le centre de la Chine, le pays reste empêtré dans la crise sanitaire. Pékin a rapporté, lundi 7 novembre, le plus important nombre de nouveaux cas en six mois, malgré de multiples confinements qui perturbent l’économie et la vie quotidienne.

Le ministère de la Santé a annoncé près de 5.500 nouvelles contaminations, dont une grande partie dans la province côtière du Guangdong (Sud), un important centre manufacturier; 8.560 cas et 12 morts en moyenne chaque jour pendant la semaine du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022; et 91,3 % de la population complètement vaccinée (au 4 novembre 2022).

Cette reprise épidémique reste certes très inférieure à celle qu’éprouvent de nombreux pays. Pourtant, ce week-end, les autorités sanitaires ont douché les espoirs d’un assouplissement de la politique zéro Covid, en soulignant qu’elle sera poursuivie malgré la lassitude des habitants.

Cette stratégie consiste à confiner entièrement des quartiers ou des villes dès l’apparition de cas, à réaliser des dépistages massifs ou à placer en quarantaine les personnes testées positives. Ces restrictions s’accompagnent parfois d’un mauvais accès à la nourriture ou aux soins médicaux et de la difficulté à se déplacer, ce qui érode la patience des Chinois.

Des drames liés aux restrictions surviennent régulièrement. Le suicide par défenestration d’une femme de 55 ans dans la ville confinée de Hohhot, en Mongolie-Intérieure (Nord), a provoqué un tollé ce week-end, car, de l’aveu même des autorités, les règles sanitaires ont entravé l’intervention des secours. Les portes d’accès du bâtiment résidentiel avaient été scellées pour empêcher toute entrée et sortie. Les deux filles de la malheureuse avaient pourtant prévenu les autorités que leur mère souffrait d’anxiété et avait des pensées suicidaires.

Il y a quelques jours, un enfant de 3 ans est mort asphyxié par du monoxyde de carbone à Lanzhou, la capitale confinée de la province du Gansu (Nord-Ouest). Dans un message publié sur Internet, mais désormais effacé, son père accusait les agents chargés de l’application du confinement d’avoir entravé son accès à l’hôpital. Les autorités du district ont ensuite présenté leurs excuses.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.605.988 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.098.235), devant le Brésil (688.425), l'Inde (530.509) et la Russie (390.649).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.